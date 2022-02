Corona-Auszeit für belastete Familien mit kleinen Einkommen

Bundesfamilienministerium finanziert Erholungsurlaub in Deutschland. Abendblatt-Verein beteiligt sich an Reisekosten für Bedürftige

Eine Woche Urlaub im Allgäu inklusive Essen und Programm für 165 Euro. Ilona Mertens (Name verändert) konnte kaum glauben, dass dieses Angebot für ihre vierköpfige Familie gilt. Doch möglich macht dies das Programm „Corona-Auszeit für Familien“, welches das Bundesfamilienministerium aufgelegt hat. Es richtet sich an Familien mit kleinen und mittleren Einkommen sowie an Familien mit Kindern oder Eltern mit einer Behinderung. Diesen Familien wird ein stark vergünstigter Aufenthalt für maximal sieben Tage in einer Familienferienstätte oder Jugendherberge ermöglicht – sie müssen nur etwa zehn Prozent der Übernachtungs- und Verpflegungskosten an die Familienerholungseinrichtung zahlen. Die übrigen rund 90 Prozent übernimmt der Bund, der dafür 50 Millionen Euro zur Verfügung gestellt hat. Bis Ende 2022 gibt es das Angebot bei rund 100 Einrichtungen, die in ganz Deutschland verteilt liegen.

Die verantwortliche Stelle für das Programm ist der Verband der Kolpinghäuser e. V. „Die Ferienstätten haben alle einen Qualitätsstandard, der durch uns geprüft wurde. Wichtig ist, dass sie ein pädagogisches Angebot wie Kinderbetreuung, musische, kreative oder sportliche Betätigung für die Familien anbieten“, sagt Geschäftsführerin Christina Borchert. Denn es gehe vor allem darum, dass die Familien, die so sehr von der Pandemie betroffen waren, sich erholen können, einen Ausgleich bekommen.

Es gibt eine Beratungshotline

Genau das hat Ilona Mertens, die ein schwerbehindertes Kind hat, so gut getan. „Mein Mann und ich mussten uns um nichts kümmern, es gab ein liebevoll zubereitetes Büfett, organisierte Wanderungen, Lagerfeuer für Kinder und Eltern“, schwärmt sie. Manchmal habe sie sich einfach nur nach draußen gesetzt, die Berge betrachtet und geweint – vor Glück. „Ich bin so dankbar, dass es so ein Programm gibt, das uns so eine Ferienwoche ermöglicht hat. Wir fühlten uns gesehen, das tat vor allem gut. Jemandem ist aufgefallen, dass wir eine unfassbar anstrengende Zeit durch die Pandemie hatten“, sagt Mertens.

Ihr Antrag für diesen Urlaub im Januar wurde schnell bewilligt, die Überprüfung der Berechtigung übernimmt die Ferienstätte selbst. Allerdings sei auch schon viel ausgebucht gewesen, berichtet Ilona Mertens. Das bestätigt auch Christina Borchert vom Verband der Kolpinghäuser. „Die Häuser sind vor allem während der Ferienzeiten teilweise schon ausgebucht. Aber lange Wochenenden sind immer noch möglich und vor allem auch Zeiten außerhalb der Schulferien für Familien mit kleineren Kindern“, sagt Borchert.

Familien können Zuschuss beantragen

Um Eltern mit ihren Reiseplänen zu beraten, hat der Verein eine Beratungshotline (Tel. 0800/8661159) eingerichtet. An- und Abfahrt müssen von den Familien selber finanziert werden. Alle Infos dazu gibt es im Internet unter dem Stichwort: Corona-Auszeit für Familien.

Bedürftige Hamburger Familien, die sich die Reisekosten nicht leisten können, können beim Hamburger Abendblatt hilft e. V. einen Zuschuss beantragen. Dazu bitte eine E-Mail an mensch@abendblatt.de, Stichwort: Corona-Auszeit schicken. Wir benötigen Einkommensnachweis und Kontaktdaten.

