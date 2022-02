Hamburger Stiftung spendet Bus mit Rollstuhllift

„Wir möchten einen behindertengerechten Bus spenden!“ Normalerweise sind wir als Verein „Hamburger Abendblatt hilft“ sehr zurückhaltend bei der Vermittlung gebrauchter Gegenstände, weil das unsere Kapazitäten sprengt. Aber bei diesem Angebot von Carsten Mai waren wir sofort mit an Bord. Mai ist ehrenamtliches Vorstandsmitglied bei der Hamburger Stiftung für Altenhilfe St. Johannis, die das Haus St. Johannis betreibt.

Vor neun Jahren wurde ein Mercedes Sprinter mit acht Sitzplätzen und einem Rollstuhllift für Ausflüge mit den 48 Bewohnern des Pflegeheims angeschafft. „Doch aufgrund der zunehmenden Immobilität unserer Bewohnerinnen und Bewohner wird der Bus für Ausflüge nur noch selten genutzt. Ausfahrten sind einfach zu anstrengend für sie“, sagt Mai.

Durch den Rollstuhllift können zwei Rollstuhlfahrer mitfahren.

Foto: Carsten Mai

Deswegen kam der Vorstand auf die Idee, den dunkelblauen Bus, der nur 15.000 Kilometer gefahren wurde und mit Klimaanlage, Standheizung sowie klappbaren Sitzen ausgestattet ist, zu verschenken. „Wir würden den Bus gerne an eine Institution geben, die so ein Gefährt gut gebrauchen, es sich aber nicht leisten kann. Und wir dachten, dass der Abendblatt-Verein uns dabei helfen kann“, so Mai.

Vor allem für Menschen mit Behinderung sinnvoll

Durch den Rollstuhllift ist der Achtsitzer vor allem für Institutionen in der Metropolregion Hamburg sinnvoll, die Menschen mit Behinderung betreuen, aber er ist auch für Seniorenheime geeignet, die gerne mit ihren Bewohnern aktiv sein möchten. „Wir sind auch offen für eine große Familie, die ein schwerbehindertes Kind hat“, sagt der Spender.

Wer den Mercedes Sprinter gerne haben möchte, schreibt unter dem Stichwort: „Sprinter“ eine E-Mail an mensch@abendblatt.de. Dazu bitte die Institution beschreiben, die Zielgruppe, die vom Bus profitieren wird und wofür der Bus hauptsächlich genutzt werden soll. Wir werden gemeinsam mit der Stiftung für Altenhilfe St. Johannis einen geeigneten Empfänger aussuchen.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.