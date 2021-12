Kleine Auszeiten von der Corona-Pandemie

Der Verein ermöglichte Schülern der Schule Hirtenweg eine Segel- und Abenteuerreise in Bosau am Plöner See

Mal raus aus dem Stadtteil, einen Ausflug an die Ostsee machen, in den Zoo, nach Berlin. Eine Reise an einen See oder in die Berge – eben einfach mal die Seele baumeln lassen. Das wollten wir vom Verein „Hamburger Abendblatt hilft“ in diesem Jahr möglichst vielen großen und kleinen bedürftigen, kranken und einsamen Menschen in der Metropolregion ermöglichen. Zwar waren Reisen 2021 erneut von der Pandemie beeinträchtigt, aber es muss ja nicht immer die große Tour sein, manchmal reicht ja ein Ausflug oder eine Attraktion in Hamburg, um etwas auszuspannen.

Für hochaltrige Senioren mit Gehbehinderungen und geringem Einkommen organisierten wir im Sommer und Herbst Stadtrundfahrten mit dem Bus durch die HafenCity mit anschließendem Mittagessen an der Elbe. Vereine, Seniorentreffs, Kitas und Schulen hatten viel Spaß bei den täglichen Hafenrundfahrten zwischen Juli und Oktober mit der Barkasse „Iris“ – eine Gemeinschaftsaktion von Unternehmer Steffen Lücking, der Elbreederei Abicht und dem Abendblatt-Verein. So schrieb uns Ulrike Mann vom Verein KulturistenHoch2, die mit 30 Seniorinnen und Senioren dabei war: „Nicht nur für diese Möglichkeit möchten wir uns alle herzlich bedanken, sondern insbesondere auch für die vielen Eindrücke und Austauschgelegenheiten, die dieser Törn bot.“

Billstedter Arche-Kinder tobten während der Sommerferien im Beachcenter Wandsbek

Foto: Die Arche

Mit den vom Abendblatt-Verein gekauften Gutscheinen für Hagenbecks Tierpark, das Jump House und Miniatur Wunderland – danke für die großzügigen Rabatte! – haben wir vor allem bedürftigen alleinerziehenden Müttern mit ihren Kindern in der Weihnachtszeit eine Freude machen können.

Ferienprogramm für „Die Arche“

An „Die Arche“ mit ihren unterschiedlichen Standorten in Hamburg gaben wir eine große Spende für das Ferienprogramm, das von Trampolinspringen, Fahrradtour bis zu einem Berlin-Trip reichte. „Für unsere Kinder und Jugendlichen waren diese Aktivitäten nach einem Schuljahr, das geprägt war von Bewegungsmangel und einem Kaum-aus-dem-Stadtteil-Herauskommen sehr wichtig“, sagte Tobias Lucht, leitender Sozialpädagoge von der „Arche“

Wir ermöglichten 18 Schülerinnen und Schülern mit Behinderungen der Schule Hirtenweg eine Segel- und Abenteuerreise nach Bosau am Plöner See. „Es war eine tolle, erlebnisreiche Woche mit Segeln, Baden, Expeditionen, Feuermachen, Grillen, Schnitzen, Matschen, Basteln. Aktivitäten, die sich nicht alle zugetraut hätten und wobei doch einige versteckte Fähigkeiten entdecken konnten“, berichtete Sonderpädagoge Daniel Herrmann hinterher.

Mit dem Bulli an die Ostsee, mit Jungen in den Kletterpark

Sehr glücklich war Diakonin Susanne Reuß von der Ev.-luth. Kirchengemeinde Kirchdorf, die im Juli 2021 mit 34 Personen an die Ostsee fuhr. „Nach den langen Monaten mit Lockdown und Homeschooling konnten wir Zeit in Gemeinschaft sehr genießen.“ Auch der ASB Mädchentreff Osdorf konnte durch unsere Spende einen Bulli mieten und an die Ostsee fahren, um dort mit den oft sehr belasteten Teenagern unbeschwerte Tage zu verbringen.

In den Sommerferien fuhren auch die Wohngruppen der Eppendorfer Stiftung Anscharhöhe mit 40 Kindern und Jugendlichen mit Behinderung eine Woche an die Nord- oder Ostsee – möglich war das nur mit einer großen Spende von Hamburger Abendblatt hilft e.­V. Die meiste Zeit verbrachten die Kinder und Betreuerinnen am Strand: Im Sand wurde gebuddelt und gespielt. „Der flache Einstieg ins Wasser lockte nicht nur die Wasserratten, sondern auch die wasserscheuen Urlauber ins kühle Nass. Das tägliche Eis am Strand durfte natürlich auch nicht fehlen“, berichtete Nils Hinrich, Erzieher der Gelben Gruppe.

Die Juwo Barmbek Besuch der Partnachklamm in Bayern

Foto: juwo Barmbek

Seit Jahren unterstützt der Abendblatt-Verein die Reisen von Jugendwohnungen (Juwo) der Hamburger Kinder- und Jugendhilfe. Denn dort wohnen Mädchen und Jungen, die nicht bei ihren Eltern leben können oder als minderjährige Flüchtlinge in die Stadt gekommen sind.

Während die Barmbeker Juwo, die Urlaubsspende nutzte, um ein paar Tage in Bayern auszuspannen und Ausflüge u. ­a. in den Kletterwald Volksdorf, nach Lübeck und in den Heidepark Soltau zu machen, unternahm die Juwo Groß Borstel mit sechs Jugendlichen eine Sommerreise an die Nordsee für eine gemeinsame Zeit des Kennenlernens und der Erholung in einem Ferienhaus.

Zum ersten Mal verreist - noch nie so viel gelacht

„Eine Gruppenreise war für viele etwas ganz Neues. Sie waren noch nie verreist“, berichteten die Betreuerinnen Aydin Taneli und Kim Böhling und schickten das Zitat eines 16-jährigen Mädchens mit: „Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so viel gelacht wie auf dieser Reise.“

Und besser als diese Mutter, deren Kinder vom Schülerparadies e. V. betreut wurden, dessen Ferienprogramm der Abendblatt-Verein sponserte, kann man es nicht ausdrücken: „Liebe Spender und Spenderinnen, ich danke Ihnen von Herzen, dass Sie es ermöglicht haben, dass meine Kinder eine schöne und aufregende Ferienzeit hatten – trotz Corona.“