Weihnachtspäckchen: Gebastelt, genäht, gefaltet, gestrickt

In der Abendblatt-Redaktion kamen wunderschöne und sehr kreative Bastelarbeiten der Leserinnen und Leser als Päckchenbeigaben an.

Engel, Sterne, Schlüsselanhänger, Herzen, Tannenbäumchen, Rentiere und vieles mehr erfreuen als Beigabe für die grünen Abendblattpakete wieder 8000 Päckchenempfänger. Hamburgerinnen und Hamburger und Leserinnen aus dem Umland der Hansestadt schickten oder brachten ihren „kleinen Beitrag“, so bezeichneten viele ihre Gaben – und alle hoffen, „Sie können etwas damit anfangen“ und dass die Empfänger Freude daran haben. Unser Team hatte bereits viel Freude beim Auspacken: Wir bewunderten dabei die Fingerfertigkeit der Spenderinnen, die oft kleine Kunstwerke hervorbrachten.

Weihnachtliche Motive überwogen natürlich, doch auch andere kreative Figürchen brachten Abwechslung in die Sammlung. Tanja Bresch ist eine Amigurumi-Künstlerin. Sie häkelte Blumen und lustige Tiere, vom Löwen- und Giraffenkopf als „Trophäe“ für die Wand bis hin zum Pinguin.

Farbenfrohe Stoffbeutel und Strümpfe

Leserin Annegret Botermann aus Bramfeld nähte viele farbenfroh gemusterte Stoffbeutel, es gab Schlüsselanhänger aus Filz und fröhlich schauende „Glückswichtel“. Warme bunte Socken strickte Petra Fritz und nähte auch noch Vögelchen aus Stoff. D. Hoppe schrieb: „Da ich während der Pandemie das Strümpfestricken gelernt habe und nicht mehr damit aufhören kann, möchte ich einige Paare abgeben.“ Auch aus der „lütten Handarbeisstuv“ des Forums Alstertal erreichte uns ein Karton voller bunter Stricksachen.

Ein gebastelter Engel

Foto: Thorsten Ahlf / THORSTEN AHLF / FUNKE FOTO SERVICES

Fröbelsterne gehören immer zu den Weihnachtspäckchen – wie diesmal glänzende in Silber von Franziska Behrend oder lackschwarze von Constanze Gayth. Auch Annette Selchow faltete solche Sterne, einen Karton voll. Evelyn Steffen brachte erneut Hunderte Fröbelsterne vorbei, weihnachtlich in Rot-Weiß-Grün.

Marianne und Wolfgang Rohloff handwerkten wunderschöne, ganz unterschiedliche Dinge: er Schutzengel aus Glas und Silber, sie quiltete geschmackvolle Sets. Ursula Peters bat: „vorsichtig auspacken“, denn sie schickte mit Stoff ummantelte Ringanhänger für den Tannenbaum.

Schneemänner und Sterne als Tannenbaumanhänger

Ch. Ritter nähte Schneemänner, die in Cellophan verpackt auf Watte stehen, rechts und links Nougat und Marzipan als süße Geschenke. Anke Sendzik verpackte ihre Beigaben stilvoll: Sterne und Tannenbaumanhänger. Susanne Heinemann schickte einen Karton voller Pappschachteln mit Schneemännern darauf, gefüllt mit einer Schokoleckerei.

Engelanhänger aus Perlen und Silberdraht für den Schlüsselbund kamen von Elke Bolzenthal. Gerd Schwerdt schickte Pillendöschen mit Bonbons, Maike Flunk Haze gefilzte bunte Wollherzen zum Anhängen sowie Strickmützen. Ihre Beigaben entstanden im Sommer, als sie viel Freizeit hatte. Gerda Gaßmeier nähte bunte Stoffeinkaufstaschen. Gudrun Ahlquist fädelte 250 Perlensterne auf, zart und akkurat, leuchtend in Rot-Blau-Silber.

Rehe, Hirsche und Weihnachtsmänner

Renate Heuer nähte Stoffanhänger. Auf den Herzen prangen Rehe und Hirsche, Weihnachtsmänner oder -kugeln. Filztannenbäume aus grünen und weißen Filzringen, Holzherzen als Anhänger sowie Schlüsselanhänger aus Stoff schickte A. Christmann. Christa Prien häkelte feine Schneeflocken zum Anhängen. Roselyne Höner bastelte mit ihren Freundinnen Jana, Petra und Claudia Engel aus Stoff mit goldenen Draht-Gliedmaßen und Perlen als Haar. Edeltraut Kallies hatte „viel Spaß“ beim Basteln von lustigen Weihnachtsanhängern: Tannenbäume und Weihnachtskugeln aus bunter Pappe. Zum elften Mal beteiligte sich Gabriele Otte mit ihren feinen Näharbeiten an der Päckchenaktion. Diesmal waren es Stofftüten mit einer kleinen Weihnachtskugel.

Stern aus Teeverpackung

Foto: Thorsten Ahlf / THORSTEN AHLF / FUNKE FOTO SERVICES

Lotte Heinicke schickte Stern- und Engelanhänger aus roter Pappe mit Weihnachtsmotiven. „Ich bin zwar kein Kind mehr, sondern 84 Jahre alt“, schrieb H. Breuer, „aber immer noch bastelfreudig.“ Sie fertigte ebenfalls Tannenbaumanhänger, Sterne und Herzen. Oma und Enkel waren fleißig bei Familie Schilling. Großmutter Elke nähte Dutzende Stoffumhängetäschchen, steckte in jedes einen Zettel, auf dem steht: „Verlegen Sie auch Ihre Brille des Öfteren – oder vermissen Sie ein schnelles Taschentuch?“

Emily und Henry beklebten Tannenbaumanhänger aus fester Pappe mit Schmucksteinen. Gehäkelte, wunderbar duftende Lavendelkissen kamen von der „Strick­anna“. Gudrun Rühl brachte liebevoll verpackte, selbst gestrickte Stulpen mit Ersatzwollknäuelchen und in unterschiedlichen Größen, sodass ein Tausch der Päckchenempfänger untereinander möglich wäre.

„Irgendwie ist bei mir inzwischen das ganze Jahr Weihnachten“, schrieb Mareile Birenheide, im dritten Jahr Rentnerin und wieder mit Eifer dabei – mehr als 1000 Weihnachtskarten mit selbst aufgeschriebenen Weihnachtsgedichten hat sie gebastelt und zarte „Schneeflockensterne“. Auch unserem Team sagte sie Danke und „dass Sie sich so liebevoll um all die kleinen und großen Sorgen der Menschen kümmern“. Zum Glück haben wir zuverlässige Helfer und Spender, die bei unserer Weihnachtspäckchen-Aktion mitmachen und auch sonst unseren Verein unterstützen. Nur so ist unsere Hilfe möglich.