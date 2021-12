Weihnachtspäckchen-Empfängerin: „Heute ist mein Glückstag“

Die große Freude ist Angelica Rühmke ins Gesicht geschrieben, als ihr Rosemarie Danielsen das grüne Weihnachtspäckchen aus der Aktion des Abendblatt-Vereins überreicht. „So was Schönes. Und was da alles drin ist, das ist ja mehr ein Paket als ein Päckchen“, sagt die 71-Jährige, als sie Stück für Stück aus dem Karton nimmt und betrachtet. Das gemalte Kinderbild, auf dem Yuri „Fröhliche Weihnachten“ wünscht, kommt sofort an die Wand, der gebastelte Sternenkranz wird an die Lampe gehängt, den leckeren Stollen will sie sich als Nachtisch für den Heiligabend aufheben. Die von einer psychischen Erkrankung geplagte Seniorin wird den 24. Dezember alleine verbringen wie die anderen Jahre zuvor auch. „Das macht nichts, ich kenne es ja gar nicht anders“, sagt Angelica Rühmke tapfer.

Aber vielleicht kommt Rosemarie Danielsen an den Weihnachtstagen auch noch mal kurz vorbei. Sie betreut Angelica Rühmke seit zwölf Jahren als Krankenschwester, zieht ihr abends die Stützstrümpfe aus, gibt ihr die Medikamente. Doch eigentlich ist Frau Danielsen mehr als nur eine Pflegekraft für Frau Rühmke. „Sie ist mein Halt, ich wüsste nicht, was ich ohne Rosi machen würde“, sagt sie. Denn Rosemarie Danielsen bringt ihr auch Anziehsachen mit, wenn die alten Stücke einfach nicht mehr tragbar sind, letztens hat sie für Angelica Rühmke sogar ein paar neue Schuhe gekauft. „Sie hat doch nur ein Paar, und das war so ausgelatscht und löchrig, das habe ich nicht mehr mitansehen können“, sagt die 75-Jährige.

Pro Tour versorgt sie 25 Patienten

Die Arbeit hält sie fit, geistig und körperlich. Ans Aufhören denkt sie nicht, dafür liebt sie ihren Beruf als Krankenschwester zu sehr. „Und die beim Pflegedienst möchten nicht auf mich verzichten, es gibt doch einen Mangel an Pflegekräften“, sagt die Schenefelderin. Seit 57 Jahren ist sie dabei, früher machte sie die Nachtschicht im Krankenhaus, tagsüber war sie beim ambulanten Pflegedienst. Inzwischen ist sie nur noch nachmittags für diesen unterwegs, versorgt rund 25 Patienten auf der Tour. Bei Angelica Rühmke bleibt sie immer ein paar Minuten länger. Sie ist ihr einfach ans Herz gewachsen. „Angelica ist wirklich arm dran, sie kann doch nichts für ihre Erkrankung und sie ist so liebenswert“, sagt die zweifache Mutter, Oma- und Uroma.

Als sie im Hamburger Abendblatt von der Weihnachtspäckchen-Aktion las, wusste sie sofort, dass ihr Schützling sich über so ein Geschenk freuen würde. Die Abendblatt-Redaktion hat es so eingerichtet, dass sie es Frau Rühmke selber überreichen konnte – normalerweise kommt es per Kurier ins Haus.

In jedem Weihnachtspäckchen sind Lebensmittel, ein Kinderbild und schöne Bastelarbeiten liebevoll verpackt

Foto: Sabine Tesche / sabine tesche

Rund 450 Euro bekomme sie an Rente plus Grundsicherung, erzählt Angelica Rühmke. Davon zahle sie noch Strom und Telefon. Das restliche Geld müsse für Lebensmittel, Hygieneartikel und Kleidung reichen. Extraausgaben sind nicht drin – wenn etwas kaputt geht, muss sie ein Darlehen beim Amt aufnehmen. Gerade hat sie ihre Matratze mit 20 Euro monatlich abbezahlt.

Keinen Kontakt mehr zur Tochter

Die Seniorin hat früher als Stickerin gearbeitet, bis sie mit 26 Jahren ihre Tochter bekam. Mit 55 Jahren erkrankte sie an schweren Depressionen, verlor ihre Wohnung, wohnte ein paar Wochen bei ihrer Tochter. „Doch die hielt meinen Gemütszustand nicht aus, wir haben leider keinen Kontakt mehr“, sagt Frau Rühmke. Vier Jahre wohnte sie in einer Unterkunft für wohnungslose Frauen, bis ihr die Einzimmerwohnung in Eidelstedt vermittelt wurde – seither wird sie von Frau Danielsen mit betreut.

Ihr fällt bei ihrem Besuch auf, dass die Waschmaschine nicht mehr geht. „Ja, die hat ihren Geist aufgegeben. Die hatte ich vor zehn Jahren gebraucht gekauft. Die vom Sozialamt meinten, ich könne die Kleidung doch mit der Hand waschen, aber das schaffe ich einfach nicht“, sagt Angelica Rühmke. Für solche Fälle ist der Verein „Hamburger Abendblatt hilft“ auch da. So gibt es außer einem Weihnachtspäckchen an diesem Tag auch noch die Zusage für einen kleinen Toplader. Frau Rühmke will das Angebot zuerst gar nicht wahrhaben. „Das gibt es doch nicht, dass glaube ich nicht. Sollte heute vielleicht mein Glückstag sein?“ Ja, das ist er!