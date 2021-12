Tausende schöne bunte Kinderbilder, die von Herzen kommen

Witzig, kreativ, bunt, fantasievoll und vor allem mitfühlend-liebevoll sind die Bilder und Grüße der Kinder, die sich in diesem Jahr an unserer Weihnachtspäckchen-Aktion beteiligt haben. In der Grundschule Kielortallee fragten viele Schüler und Schülerinnen schon vor den Herbstferien, ob das Malen für die Päckchen wieder stattfindet. So kamen insgesamt 570 Bilder zusammen. „Mit großer Freude stellen wir an unserer Schule fest, dass die Schüler*innen die Aktion als festen Bestandteil der vorweihnachtlichen Tradition übernommen haben“, schrieb Erzieherin Dorothea Liebing.

Ein großer Stapel Bilder kam auch von der Grundschule Am Hagen aus Ahrensburg. „Dieses Jahr nimmt das erste Mal unsere komplette Schule teil, ein Riesen-Erfolg“, schrieb Erzieherin Karen Gundlach „mit glücklichen Grüßen“. Viele Kinder hätten sich erinnert an die Aktion vom vergangenen Jahr. „Ich hielt Ihren Artikel hoch, bewaffnet mit einer Tüte, in der alle notwendigen Utensilien untergebracht sind, und schon riefen sie: ,Wir malen Bilder für die älteren Menschen, die Weihnachten ganz alleine sind!‘“ Auch die Grundschule Goosacker schickte einen Karton voller Bilder.

Sophia, Klasse 4a, Schule Hinter der Lieth

Foto: Ha / HA

Mit „Begeisterung und Liebe“ gemalte Kunstwerke kamen aus der Schule Hinter der Lieth, die Vorfreude der Jungen und Mädchen auf Weihnachten ist den Bildern anzusehen, bunt und fröhlich sind die Motive: Engel, Geschenke, mit Schnee bepuderte Tannen, über den Nachthimmel fliegende Rentiere, die vor den Schlitten des Weihnachtsmanns gespannt sind.

Ein Auszug von Kita-Kinder-Wünschen für die Päckchenempfänger: Henry möchte für jeden alten Menschen einen Roboter, der Wünsche erfüllen kann. Joshua wünscht Gesundheit, Jakob ein schönes Zuhause, Dean Impfungen für alle.

Mit Glitzersteinchen und Sternen geschmückt

Die „Schlossgespenster“ der Kita Sturmvogelweg haben auch sehr viel Mitgefühl für die Armen der Stadt und waren mit dem Herzen dabei. Das schrieb uns Ute Marlow. „Während des Malens und Bastelns haben die Kinder sich darüber ausgetauscht, wie man den Menschen eine Freude bereiten könnte, z. B. Kuchen backen, besuchen gehen, für sie kochen. Und alle würden am liebsten die Päckchen persönlich übergeben.“ Das erledigen wir nun für sie und sind ebenso mit viel Herz dabei, so wie der dreijährige Ben, der eine rote Karte mit einem hellgrünem Tannenbaum beklebte und diesen mit Glitzersteinchen und Sternen schmückte.

Gabriel,8 Jahre, von der Kita Elbkinder

Foto: Ha / HA

Familie Rohweder freut sich, „an Ihrer tollen Idee teilhaben zu dürfen“, und möchte mit den von Bella, Blia und Ben gemalten Bildern beitragen „zu einem schönen Weihnachtsfest für alle“.

In der Kindermalschule Kunterbunter Hund aus Volksdorf beteiligten sich Kinder und Jugendliche im Alter von sieben bis 16 Jahren.

Engel aus Notenpapier

Die Malschüler freuen sich jedes Jahr „wie Bolle auf die Stunde, in der wir die Weihnachtsbilder malen. Wir machen es uns immer gemütlich, und ich lese derweil eine weihnachtliche Geschichte vor“, schrieb Cornelia Krönert.

Berührt waren auch die Kinder in der Fridtjof-Nansen-Schule, sie bastelten und malten. Klasse 2f faltete Engel aus Notenpapier und schrieb Grüße dazu – wie der siebenjährige Kevin: „Der Engel soll Dich vor der Kälte schützen. Frohe Weihnachten.“ Gebastelt haben die Vorschulkinder der Kita Regenbogen, Birgit Veith leitete die „Schlaufüchse“ an und es entstand eine große Herde lustiger Rentiere, die auf Schnee aus Pappe stehen.

Emilia von der Georg-Kerschensteiner-Grundschule, Klasse 2b

Foto: Ha / HA

Die Schüler der Vorschule Alsterredder malten und klebten strahlende Engel. Frohe Weihnachten und bunte Herzensgrüße für alle Menschen wünscht die Kita Sonnensegler in Halstenbek, die Bilder und Grüße kamen von den „Maulwürfen, Bienen und Fledermäusen“.

Ein Gedicht für den Empfänger

Emma (10) malte bei Mentoren für Kinder e. V. ein Bild, schrieb ein Gedicht und wünscht dem Empfänger: „Auf der ganzen Welt, da leuchten Kerzen und ich wünsche voller Zuversicht – zu Weihnachten von ganzem Herzen – Dir ein ganzes Jahr voll so viel Licht“.

Dankeschön für die herrlich bunten Bilder und Karten, die unsere Weihnachtspäckchen erst zum Geschenk für die Seele machen. Und wir hoffen wieder auf viele Tausend Kinderbilder im nächsten Jahr!