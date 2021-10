Jetzt anmelden für Lesungen mit Christian Berg

Endlich sind Lesungen in Schulen wieder erlaubt – und deswegen möchte Hamburger Abendblatt hilft e. V. seinen Vereinsbotschafter Christian Berg gerne auf eine Lesereise zu 20 Hamburger Grundschulen schicken. Der Autor wird dort aus seinem neuesten Buch „Rumpelröschen und die 13. Fee“ lesen. Die für die Schulen kostenfreien Vorträge finden dienstags bis freitags im Zeitraum zwischen dem 15. Februar und dem4. März 2022 statt. Sie sind 45 bis maximal 60 Minuten lang. Geeignet ist das Buch für die erste bis vierte Klasse.

In dem Buch geht es um den kleinen Feenjungen Rumpelröschen, der ein neues Abenteuer bestehen muss. Eine böse Zauberin hat nämlich Dornröschen in Tiefschlaf versetzt und mit ihr alle Bewohner des Schlosses. Ob es Rumpelröschen und seinen Freunden aus dem Märchenreich gelingt, den Fluch zu brechen?

Buchcover von „Rumpelröschen und die 13. Fee“ mit Bilder von Christine Faust

Foto: Esslinger

Rumpelröschen hat inzwischen Kultstatus, denn der Schauspieler und Regisseur Berg verkörpert den kleinen Feenjungen – mit Tutu und Fliegerbrille bekleidet – auch bei Auftritten in seinen Theaterstücken in der Komödie Winterhuder Fährhaus und hat ihm zudem ein eigenes Musical gewidmet.

Ein Ausflug in die Märchenwelt

„Lesungen sind für mich besonders, weil ich mit den Kindern Reisen unternehme in die Welt der Bücher und der Fantasie. Das bedeutet mir deshalb so viel, weil ich hoffe, dass diese Vormittage etwas bei den Kindern hinterlassen und ihnen die Tore öffnen für Literatur und Empathie“, sagt Christian Berg.

Seit September veranstaltet er wieder Lesungen. Seine Erfahrung: „Es herrscht eine Stille in den Räumen, die Kinder und ich saugen die gemeinsamen Momente, die so lange nicht möglich waren, in uns auf und wir sind zutiefst beglückt.“ Die Kinder können sich also auf einen Ausflug in die Märchenwelt freuen, werden aktiv einbezogen und können hinterher auch Fragen stellen. s

Hamburger Grundschulen können sich bis zum 1.12.21 für eine Lesung mit Christian Berg bewerben. Bitte Begründung angeben, warum Sie eine Lesung für Ihre Klasse möchten, dazu Kontaktdaten und Schuladresse angeben. Per E-Mail unter Stichwort „Lesung Christian Berg“ an mensch@abendblatt.de