Weihnachtspäckchen: Bitte um Bilder, Basteleien und Spenden

Von Kindern gemalte Bilder sind bunt, einmalig, sie gehen zu Herzen – und sind somit ganz wunderbare Geschenke. Aus diesem Grund bitten wir euch, liebe Kinder, auch in diesem Jahr um eure Unterstützung. Wie in den Jahren zuvor wollen wir unsere Weihnachtspäckchen für die bedürftigen, kranken und oft einsamen Menschen in Altenheimen, Kranken­häusern und Obdach­loseneinrichtungen dieser Stadt mit euren Bildern schmücken. Kita-Kinder, Schüler und natürlich auch alle, die zu Hause gern malen, sind aufgerufen mitzumachen.

Ein Bild aus 2020 für die Aktion

Foto: Weihnachtspäckchen Bilder 2020 / HA

Insgesamt 8000 Weihnachtspäckchen sollen auch in diesem Jahr wieder in Hamburg verteilt werden. Die Weihnachtspäckchen sind liebevoll gepackt, mit leckeren Lebensmitteln gefüllt und mit einem Brief der Redaktion versehen. Mit dieser Aktion des Verein „Hamburger Abendblatt hilft“ möchten wir eine Verbindung zwischen Jung und Alt in der Stadt schaffen.

Neben den Kinderbildern haben wir auch immer Bastel- und Näharbeiten von lieben Leserinnen und Lesern bekommen, die wir in die Päckchen gelegt und die die Empfänger sehr gerührt haben. Wir hoffen, wieder solche bitte nur kleinen Beigaben zu bekommen – bis 5. November an das Hamburger Abendblatt, Redaktion „Von Mensch zu Mensch“, Großer Burstah 18–32, 20457 Hamburg.

Auch bitten wir um Spenden für die Weihnachtspäckchen an den Abendblatt-Verein. Jeder Cent hilft. Konto: Hamburger Abendblatt hilft e.V., IBAN: DE25 2005 0550 1280 1446 66, Stichwort: „Weihnachtspäckchen“.