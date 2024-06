Hamburg. Für den Airport wird die Fußball-EM eine Herausforderung. Tausende Fans aus dem Ausland werden erwartet. Was Passagiere wissen sollten.

Der Flughafen Hamburg rechnet während der Fußball-Europameisterschaft mit mehr als 15.000 zusätzlichen Passagieren. Ein Teil der Schlachtenbummler werde über bestehende Linienverbindungen anreisen, teilte Hamburg Airport am Donnerstag mit. Es werde aber auch Dutzende Extraflüge geben.

Für die Gruppenphase seien bisher 74 Sonder-Fancharterflüge angemeldet worden. Mehr als 10.000 an- und abreisende Anhänger ihrer Nationalteams werden mit diesen Maschinen befördert werden. Kurzfristige Charter- und Privatflug-Anmeldungen könnten noch hinzukommen, hieß es. Bundesweit soll es mehr als 500 Zusatzflüge geben.

Flughafen Hamburg: An diesen Tagen könnte es während der EM 2024 voll werden

„Nicht nur die Mannschaften und die Fans fiebern der EM schon lange entgegen, auch die Vorbereitungen am Flughafen laufen bereits seit über einem Jahr“, sagte Hamburgs Flughafen-Geschäftsführerin Berit Schmitz. Man freue sich, dass es jetzt losgeht, und habe sich mit den „Partnern am Standort sorgsam darauf vorbereitet, um für eine reibungslose An- und Abreise der Passagiere zu sorgen“.

Rund um die Spieltage sollen Volunteers der Stadt Hamburg und der Uefa sowie zusätzliches Personal des Flughafens bereitstehen, um die Reisenden zu unterstützen. Für die Fan-Charterflüge hält der Hamburger Flughafen separate Service-Schalter vor. Security und Sicherheitsbehörden sollen verstärkte Präsenz in den Terminals zeigen.

Flughafen Hamburg: Was „normale“ Passagiere an Spieltagen beachten sollten

„Normale“ Passagiere sollten insbesondere an den Spieltagen – in Hamburg finden vier Gruppenspiele (16., 19., 22. und 26. Juni) und ein Viertelfinale (5. Juli) statt – etwas mehr Zeit für die Anreise zum Flughafen einplanen, weil es bei Bussen und Bahnen und im Straßenverkehr zu Einschränkungen kommen könne. Grundsätzlich sehe man sich aber gut vorbereitet, hieß es.

In den Restaurants soll es Liveübertragungen der Spiele auf Bildschirmen sowohl im öffentlichen als auch im Sicherheitsbereich geben. Zudem böten Restaurants und Geschäfte während der EM Rabatte und Sondereditionen an.

Flughafen Hamburg: Tschechische Nationalelf ist gelandet

Am Donnerstagmittag ist die tschechische Fußballnationalmannschaft in Fuhlsbüttel gelandet, um ihr Quartier im Hotel Treudelberg zu beziehen. Am Freitagabend startet die EM mit der Begegnung Deutschland gegen Schottland. Für den 14. Juli ist das Endspiel in Berlin vorgesehen.