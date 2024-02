Hamburg. Liesa Wernicke bietet mit dem neuen Konzept voll ausgestattete Arbeitsplätze. Dahinter steckt auch der Fachkräftemangel in der Branche.

Draußen, über dem Schaufenster, steht in großen Buchstaben „Le Club“, und auch drinnen sieht es auf den ersten Blick so gar nicht nach Friseursalon aus. Ein langer Tresen mit schicker Kaffeemaschine, eine Sitzecke mit Kissen in Pastellfarben, moderne Kunst an den Wänden. Nur die großen Spiegel an der Wand geben einen Hinweis darauf, dass in dem Ladenlokal in der Hamburger Neustadt nicht die nächste neue Bar oder das nächste hippe Café eröffnet, sondern Hamburgs erster Co-Working-Salon für alles rund um Haare und Schönheit.