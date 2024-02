Hamburg. Franco Esposito ist heute Geschäftsführer von Sicon Hospitality. Das Unternehmen bietet ein Zuhause auf Zeit. Die Details der Idee.

Backstein und Beton, in der Lobby des Hood House steht ein langer Holztisch mit Designerstühlen. Die Rezeption geht direkt in eine Filiale der Kette Copenhagen Coffee Lab über, in der junge Menschen vor ihren Laptops sitzen. An der anderen Seite geht es in das indische Streetfood-Restaurant Svaadish. Es ist quirlig, es ist bunt. An einem Verkaufsstand kann man ein paar Lebensmittel und Getränke kaufen, und was man sonst noch so braucht. Schon beim Betreten des Gebäudes im Hamburger Stadtteil Winterhude wird klar: Das ist kein normales Hotel. Apartmenthotel oder Aparthotel nennt sich das Haus, das nicht nur Übernachtungen bieten soll. Zuhause auf Zeit ist ein Trend im Reisemarkt, der auch in Hamburg gerade Fahrt aufnimmt.