Hamburg. Modekette Peter Hahn konzentriert sich nach wirtschaftlicher Schieflage auf das Online-geschäft. 14 Filialen werden geschlossen.

Blusen, Strickjacken, Blazer, Mäntel in guter Qualität und zu höheren Preisen: Mit diesem Konzept für Kundinnen ab 45 Jahren hat der Damenmodenhersteller Peter Hahn 60 Jahre gute Umsätze gemacht. Neben dem Versandhandel hatte das Unternehmen mit Sitz in Baden-Württemberg in den vergangenen Jahren auch zahlreiche Geschäfte in Deutschland und der Schweiz eröffnet, darunter am Ballindamm. Jetzt steht die Boutique in der Hamburger Innenstadt nach mehr als 20 Jahren vor dem Aus.