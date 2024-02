Hamburg. Hafenbehörde beauftragt 18 Meter langen Neubau. Älteres Lotsenschiff wird ersetzt. Was das neue Boot alles kann und was es kostet.

Die Flotte Hamburg erhält Zuwachs. Die Hamburg Port Authority (HPA) hat den Bau eines neuen Lotsenversetzschiffs in Auftrag gegeben. Das gab die Hafenbehörde am Mittwoch bekannt. Das Schiff wird 18 Meter lang und soll im kommenden Jahr fertiggestellt werden. Die Baukosten liegen in einer Größenordnung von drei Millionen Euro.