Hamburg. Behörden atmen auf: Kaum noch Gift in Sedimenten. Grenzwerte für Spielflächen sind unterschritten. Wie es dazu gekommen ist.

Elbschlick gehört eigentlich nicht zu den schönen Vorkommnissen in der Natur. Wer am Ufer des Flusses im trüben Wasser gräbt, hat eine dunkelbraune, übelriechende Masse in der Hand, die wie ein Gel zwischen den Fingern zerrinnt. Doch giftig ist der Schlamm nicht, oder besser nicht mehr. Die Hafenbehörde Hamburg Port Authority (HPA) hat bei ihren regelmäßigen Proben jetzt festgestellt, dass das frische Baggergut der Elbe gegenwärtig so sauber ist wie nie zuvor und sogar Spielplatzqualität aufweist.