Hamburg. Nachfrage nach den markanten Sammeltaxis steigt massiv an. Vor allem eine Zielgruppe freut sich über ein „großartiges Angebot“.

Der Sammeltaxi-Anbieter Moia ist in Hamburg weiter auf Wachstumskurs: Im vergangenen Jahr habe man in der Hansestadt 2,9 Millionen Fahrgäste transportiert, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Das waren fast eine Million oder knapp 50 Prozent mehr Fahrgäste als im Vorjahr (1,96 Millionen) und damit der mit Abstand höchste Wert seit dem Start des Angebots 2019.