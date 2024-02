Hamburg. Deutsche Confiserie Gruppe war nach erster Insolvenz mit neuem Konzept gestartet. Auch eine Unternehmensanleihe wurde angeboten.

Es ist eine Vollbremsung mitten im Neustart: Gerade mal zwei Monate ist es her, dass der Chef des Süßwaren-Riesen Deutsche Confiserie Gruppe, Patrick G. Weber, im Abendblatt ein groß angelegtes Modernisierungsprogramm für die Tochterfirmen Arko, Hussel und J. Eilles verkündet hat. Der Plan: Die insgesamt mehr als 200 Geschäfte sollen umgebaut, unter dem einheitlichen Namen Hussel als Confiserie-Läden geführt und das Sortiment, dabei vor allem die Kaffeemarke neu aufgestellt werden. Ein Millionenprojekt, zwei Jahre nach dem Ende eines Insolvenzverfahrens in Eigenregie und in wirtschaftlich äußerst schwierigen Zeiten.