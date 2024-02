Hamburg. Auf dem Campus „Ausschläger Weg“ soll ein Wohnheim für Auszubildende und Studierende entstehen. Jetzt wird ein Investor gesucht.

Günstigen Wohnraum in Hamburg zu finden, ist nicht einfach. Das ist auch ein Problem für die Wirtschaft: Schon lange klagen Unternehmen, dass das Anwerben von Fachkräften und Auszubildenden oft daran scheitert, dass diese keine für sie bezahlbare Wohnung in der Hansestadt finden. Daher will der Senat nun gegensteuern: mit einem neuen Azubi-Wohnheim.