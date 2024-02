Hamburg. Galeria-Chef Olivier van den Bossche und Insolvenzverwalter Stefan Denkhaus über den möglichen Rettungsplan und das schwere Signa-Erbe.

Klar, dass es in dieser Firmenzentrale Rolltreppen gibt. Olivier van den Bossche, Chef von Galeria Karstadt Kaufhof, und Insolvenzverwalter Stefan Denkhaus fahren standesgemäß zum Doppelinterview mit den Reportern vom Abendblatt und von der WAZ (beide Funke Mediengruppe). Ein bisschen Kaufhaus-Atmosphäre in dem nüchternen Zweckbau am Stadtrand von Essen. Dass Geschäftsführer und Sanierer gemeinsam und offenbar vertraut Rede und Antwort stehen, ist angesichts der dritten Insolvenz binnen drei Jahren nicht unbedingt üblich. Es wird sogar gelacht. Dabei wissen alle, dass es an vor allem an diesen beiden liegt, ob Deutschlands letzter Warenhauskette noch eine Zukunft hat. Ein Gespräch über den Zeitdruck bei der Suche nach einem Käufer und die Belastungen durch Eigentümer Signa, über unrentable Standorte und die besonderen Probleme bei Galeria Karstadt in der Mönckebergstraße.