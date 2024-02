Hamburg. Gewerkschaft hat die Luftsicherheitskräfte zum Streik aufgerufen. Die Auswirkungen auf die Passagiere und welche Rechte sie haben.

Erst legen die Lokführer den Bahnverkehr lahm, dann blockieren die Bauern Hamburgs Straßen und nun ist der Luftverkehr dran: Der bundesweite Warnstreik der Luftsicherheitskräfte ist am Flughafen Hamburg angelaufen. Alle Abflüge und etwa 40 Ankünfte fallen am Donnerstag aus, wie am Morgen aus der Webseite des Airports hervorging. Das entspricht etwa einem Drittel aller geplanten Ankünfte am Donnerstag. Eine Sprecherin des Flughafens teilte bereits am Mittwoch mit, dass mit noch mehr Ausfällen zu rechnen sei.