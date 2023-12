Ein Eurowings-Flieger in Hamburg: Die Airline steuert nun zwei neue Ziele ab Fuhlsbüttel an. 60 Strecken sind es jetzt insgesamt.

Lufthansa-Tochter fliegt sowohl in den hohen Norden als auch in eine der ältesten Städte der Welt. Wohin es geht, was Tickets kosten.