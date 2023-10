Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD, r.) und MSC-Chef Soren Toft, besiegelten ihre Vereinbarung Mitte September per Handschlag im Rathaus. Nun muss die Schweizer Reederei nachbessern und auch für die Speicherstadt ein Angebot abgeben. Die BaFin will es so. Die Stadt will aber, dass die Speicherstadt-Aktien zu 100 Prozent in ihrem Eigentum bleiben.