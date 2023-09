Mehr als 1000 HHLA-Beschäftigte waren am Dienstag gegen den Anteilsverkauf ihres Unternehmens an MSC auf die Straße gegangen. Foto: Roland Magunia

Offener Brief an Senat richtet sich gegen Teilverkauf der HHLA an MSC. Andernfalls sind Aktionen im Hafen nicht ausgeschlossen