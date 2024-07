Hamburg. Unbekannter Mann soll in Hamburg ein Kind ins Auto gezerrt haben. Nun haben Kriminalbeamten neue Erkenntnisse zu dem Fall gewonnen.

Nach einem vermeintlichen Entführungsversuch am vergangenen Mittwoch in Hamburg-Bramfeld, haben nun Ermittlungen der Polizei Klarheit in die Sache gebracht. Ein neunjähriges Mädchen hatte behauptet, auf dem Heimweg von der Schule von einem unbekannten Mann angesprochen worden zu sein. Als sie sich weigerte, in sein Auto zu steigen, habe er sie hineingezerrt, hieß es zunächst vonseiten der Polizei Hamburg.

Die dramatische Geschichte nahm eine glückliche Wendung: Es sei ihr gelungen, an einer roten Ampel die Tür des Sportwagens zu öffnen und zu entkommen. Die Polizei startete Ermittlungen wegen eines mutmaßlichen versuchten Sexualdelikts und fahndete nach dem Unbekannten.

Polizei Hamburg: Ermittlungen zu Sexualdelikt in Bramfeld überraschen

Nun sei durch die Ermittlungen klar geworden, „dass keine Straftat vorliegt“, sagte ein Polizeisprecher. Entsprechend hätten sich die Schilderungen des Mädchens als falsch erwiesen. In Hinsicht auf das Alter des Mädchens habe der Polizeisprecher keine Einzelheiten nennen wollen.

mit dpa