Hamburg. Unbekannter versucht Neunjährige in sein Auto zu locken. Als sie sich weigert, zerrt er sie hinein. Dann glückt ihr eine mutige Aktion.

Zu einem dramatischen Entführungsversuch ist es am Mittwoch, 3. Juli, in Hamburg-Bramfeld gekommen: Ein neunjähriges Mädchen ist auf dem Schulweg von einem unbekannten Mann in dessen Sportwagen gezerrt worden. Das Mädchen war zwischen 16.18 und 16.30 Uhr auf dem Heimweg von der Schule, als der Unbekannte mit seinem Auto an einer Bushaltestelle an der Kreuzung Steilshooper Allee auf Höhe der Bramfelder Chaussee anhielt.

Nach Angaben der Hamburger Polizei hat er die Neunjährige dazu aufgefordert, zu ihm ins Auto zu steigen. Als die Schülerin sich weigerte, der Aufforderung nachzukommen, habe er sie in sein Auto gezerrt und sei losgefahren. Kurz darauf gelang es dem Mädchen, an einer roten Ampel die Beifahrertür des Sportwagens zu öffnen und zu entkommen. Von dort sei sie nach Hause gelaufen.

Polizei Hamburg: Unbekannter zerrt Mädchen (9) in sein Auto

Der Mann ist daraufhin in eine unbekannte Richtung weitergefahren. Die Polizei ermittelt nun wegen eines mutmaßlichen versuchten Sexualdelikts und fahndet nach dem Unbekannten. Laut der Beschreibung des Kindes war er zwischen 20 und 30 Jahre alt, größer als 1,70 m und hatte eine normale Statur. Weitere Merkmale sind:

Dunkles, lockiges Haar

Eine schwarze Jogginghose und ein schwarzer Kapuzenpullover als Bekleidung

Fuhr einen schwarzen Sportwagen mit fünf Türen

Die Polizei bittet jetzt um Hinweise zum Tathergang. Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, können sich beim Hinweistelefon der Polizei melden. Die Rufnummer lautet 040/428 65 67 89. Darüber hinaus können sich Hinweisgeber an jede Polizeidienststelle wenden.

