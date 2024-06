Hamburg. Das Autohaus David Finest Sports Cars lädt am Sonntag zu einem großen Fest in Hamburg ein. Auch Rennfahrer-Promis sind dabei.

Am Sonntag dreht sich beim „Sports Car Sunday“ in Hamburg alles besondere Autos.

Auch rund 100 Privatbesitzer können ihre Raritäten der Öffentlichkeit präsentieren.

David Finest Sports Cars: Rennfahrer Jan-Erik Slooten ist bei Fest dabei

Freunde von Sportwagen und Oldtimern können sich schon einmal freuen: Das Autohaus für Luxusfahrzeuge David Finest Sports Cars in Wandsbek lädt ein zum nach eigenen Angaben größten Treffen von Autofans in Hamburg. Am Sonntag, 30. Juni, dreht sich beim „Sports Car Sunday“ am Friedrich-Ebert-Damm alles um luxuriöse Fahrzeuge und Oldtimer.

Sportwagen-Kurator Benjamin David, Gründer von David Finest Sports Car, lädt bereits zum fünften Mal in sein exklusives Autohaus ein. Er ist der größte freie Händler für Sport- und Premiumfahrzeuge in Norddeutschland. Neben dem ohnehin schon imposanten Fuhrpark haben auch mehr als 100 Privatbesitzer die Möglichkeit, ihre Raritäten der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Und auch Rennfahrer-Prominenz wird dabei sein: Jan-Erik Slooten (Rennfahrer, Moderator und Motorsport-Influencer) sowie Clemens Schmid (DTM-Rennfahrer für Dörr Motorsport) haben ihr Kommen angekündigt. Ein weiterer Höhepunkt an dem Tag ist die „Sonic Car of the Day“-Preisverleihung, bei der die drei schönsten Teilnehmerfahrzeuge ausgezeichnet werden und die Besitzer Preise gewinnen können.

Rennfahrer Jan-Erik Slooten kommt am 30. Juni zum Autofan-Fest nach Hamburg. Der Eintritt im Autohaus David Finest Sports Cars ist kostenlos. © picture alliance / Eibner-Pressefoto | Eibner/Memmler

Die Veranstaltung rund um die Auto-Leidenschaft hat sich innerhalb kurzer Zeit zu einem der größten Fan-Treffen in und um Hamburg entwickelt. Gestartet als entspanntes „Cars & Coffee“-Treffen mit 500 Besuchern, kamen zum Saisonauftakt im April mehr als 3000 Auto-Enthusiasten zusammen.

Autohaus feiert in Hamburg – das erwartet die Besucher beim Sports Car Sunday

Die wichtigsten Fakten im Überblick:

Kostenloser Eintritt, prominente Gäste wie Jan-Erik Slooten und Clemens Schmid sind geladen

Wann und wo? 30. Juni, elf bis 15 Uhr, Friedrich-Ebert-Damm 118

Angebote: Kaffee, Bier, Aperol, diverse Food-Trucks, Rennsimulator und neue 80er/90er-Merchandise-Kollektion

Anmeldung: Privatbesitzer von Supersportwagen, Luxusfahrzeugen oder Oldtimern können sich unter marketing@davidsportscars.de einen Platz sichern

Fahrzeugmodelle, die es zu sehen gibt: Rolls-Royce, Lamborghini, Ferrari, Porsche, Mercedes Sportwagen, Audi, seltene Oldtimer

Am 30. Juni lädt das Autohaus David Finest Sports Cars in Hamburg auf sein Gelände, um dort zu feiern. © DAVID Finest Sports Cars | DAVID Finest Sports Cars

„Wir sind immer noch sprachlos über den Saisonauftakt im April und hätten nie damit gerechnet, dass sich unser kleines Community-Treffen innerhalb eines Jahres zum größten Fan-Hotspot in der Region entwickelt“, sagt Benjamin David. Das zeige, wie groß die Faszination für außergewöhnliche und seltene Fahrzeuge im Norden sei.

