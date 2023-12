Ein siebenjähriger Schüler ist in Hamburg-Wandsbek bei einem Unfall verletzt worden. Die beteiligte Autofahrerin fuhr weiter (Symbolfoto).

Polizei Hamburg Frau fährt Jungen (7) vor Wandsbeker Schule an – und flieht

Hamburg. Erst verletzte sie einen siebenjährigen Schüler mit ihrem Pkw, dann flüchtete sie: Die Polizei Hamburg sucht nach einer Autofahrerin, die am Donnerstagnachmittag nach einem Unfall in Wandsbek einfach verschwunden ist.

Der kleine Junge hatte gegen 16.45 Uhr an der Walddörferstraße in der Nähe seiner Schule die Fahrbahn überquert. Vermutlich lief er bei Rot über die Straße, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Autofahrerin, die stadteinwärts unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, fuhr den Schüler an und verletzte ihn leicht.

Polizei Hamburg: Frau fährt Jungen (7) an – und flieht

Die unbekannte Frau hielt nach dem Unfall zwar kurz an – möglicherweise, um einen Parkplatz zu suchen –, verschwand dann aber und kehrte nicht mehr zum Unfallort zurück. Der Siebenjährige musste mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht werden.

Bei dem flüchtigen Auto soll es sich um einen dunklen Pkw handeln, die Fahrerin soll dunkel gekleidet gewesen sein und wird auf 40 bis 50 Jahre geschätzt.

Polizei Hamburg sucht nach Zeugen für den Unfall

Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 040/428656789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

