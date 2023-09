Polizei Hamburg: Jugendliche gehen auf zwei Männer los – Lebensgefahr

Zwei Erwachsene geraten in Hamburg in eine Schlägerei – und werden brutal attackiert. Die Polizei hat fünf Teenager im Visier.

Hamburg. Zwei Erwachsene sind in Rahlstedt in eine Schlägerei unter Jugendlichen geraten – und wurden dabei selbst Opfer einer Messer- und Faustattacke. Nach Angaben der Polizei Hamburg war es am Donnerstag gegen 19.45 Uhr zwischen fünf Jugendlichen im Bereich Boizenburger Weg/Rahlstedter Bahnhofstraße zu der Auseinandersetzung gekommen.

Aus bisher nicht geklärten Gründen wurden dann die beiden zwei Männer (38, 29) in diesen Streit hineingezogen und – auch das Motiv ist unbekannt – von der Gruppe angegriffen. Der 38-Jährige erlitt dabei eine Schnittverletzung am Kopf und eine Stichverletzung im Rücken. Schläge und Tritte verletzten den 29-Jährigen leicht. Danach flüchteten die fünf.

Messer- und Faustattacke in Hamburg-Rahlstedt – Mordkommission ermittelt

Der 38-Jährige, mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert, ist mittlerweile stabil, so die Polizei. Während der Sofortfahndung wurden ein 17-Jähriger und ein 15-Jähriger in einem Linienbus am Bahnhof Rahlstedt festgenommen.

Die weiteren Ermittlungen führten zu drei weiteren Tatverdächtigen (16, 17, 18), die dort festgenommen wurden, wo sie wohnten. Ein dringender Tatverdacht erhärtete sich laut Polizei jedoch nicht weiter, sie alle kamen deshalb wieder auf freien Fuß.

Die Mordkommission ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts und sucht Zeugen der Tat, Telefon 040 4286-56789.

