Seit Sonnabendnachmittag ist der 69 Jahre alte Senior, der in einem Pflegeheim in Hamburg-Marienthal lebt, verschwunden.

Hamburg. Wer hat diesen Mann gesehen? Das fragt die Polizei Hamburg und hofft auf Hinweise auf den Verbleib von Palawasamuthu Navaneethan. Der 69-Jährige ist seit Sonnabend verschwunden.

Laut Polizei lebt der Senior in einem Pflegeheim in Hamburg-Marienthal an der Zitzewitzstraße. Das hat er am Sonnabendnachmittag im Rollstuhl sitzend in unbekannte Richtung verlassen. Der Vermisste ist laut Polizei orientierungslos und benötigt dringend medizinische Hilfe.

Vermisst: Polizei Hamburg sucht nach diesem 69-jährigen Senior

Weil die bisherigen Ermittlungen des Landeskriminalamts nicht zum Auffinden des Mannes geführt haben, wendet sich die Polizei nun mit Bildern an die Öffentlichkeit.

Ergänzend zu den veröffentlichten Fotos wird der Vermisste wie folgt beschrieben:

er ist 1,65 Meter groß

halbseitig gelähmt

trägt eine blaue Trainingsjacke, eine schwarze Hose und nur einen Schuh

die Beine sind zusätzlich mit einem Handtuch bedeckt

Polizei Hamburg bittet um Hinweise auf den Verbleib des Mannes

Hinweise zu seinem Aufenthaltsort nimmt die Polizei am Hinweistelefon unter 040 428 65 67 89 entgegen. Wer den Vermissten auf der Straße sieht, kann sich auch beim Polizeinotruf unter 110 melden.

