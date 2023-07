Polizei Hamburg: Räuber fesseln Rentner (86) und entkommen mit seinem Audi

Brutale Täter stehlen in Duvenstedt mehr als 10.000 Euro. Nun sucht die Polizei nach Zeugen für den Überfall.

Zwei Männer haben am Pirolkamp im Stadtteil Duvenstedt einen 86 Jahre alten Rentner in dessen Haus überfallen (Symbolfoto).

Hamburg. Zwei Männer haben am Pirolkamp im Stadtteil Duvenstedt einen 86 Jahre alten Rentner in dessen Haus überfallen. Das Duo ließ den alten Mann gefesselt zurück und flüchtete mit einer großen Beute im Fahrzeug des Opfers.

Am Mittwochmorgen gegen 9 Uhr hatte zunächst einer der Täter an der Haustür geklingelt, sich als Handwerker ausgegeben und den 86-Jährigen in ein Gespräch verwickelt. Dann kam der zweite Täter hinzu. Der 86-Jährige wurde ins Haus gedrängt, überwältigt und gefesselt. Dann zwangen ihn die Männer, die Kombination für einen im Haus befindlichen Tresor zu verraten.

Räuber fesseln Rentner und entkommen mit seinem Audi

Mit deutlich mehr als 10.000 Euro aus dem Tresor, einer wertvollen Uhr und antiken Münzen entkam das Duo. Zur Flucht nutzten sie den blauen Audi A6 ihres Opfers, dessen Schlüssel sie dem 86-Jährigen abgenommen hatten.

Der 86-Jährige konnte sich selbst befreien und die Polizei alarmieren. Laut Opfer handelt es sich bei den beiden Räubern um Südosteuropäer. Beide sind 25 bis 30 Jahre alt. Ermittler der Kripo schließen nicht aus, dass der Überfall sehr gezielt passierte und die Täter Insiderwissen hatten.

Räuber fesseln Rentner: Polizei Hamburg sucht Zeugen

Wer Hinweise zu dem Fall geben kann, möchte sich an das Landeskriminalamt unter Telefon 4286-56789 wenden.

