Räuber reißen Polizei Hamburg: Radfahrerin (60) wertvolle Kette vom Hals

Seniorin hält an einer Ampel in Hamburg-Tonndorf. Räuber attackiert sie von hinten. Polizei sucht Zeugen.

Eine Seniorin ist beim Halten an einer Ampel in Hamburg von Räubern angegriffen worden.

Hamburg. Dreister Raubüberfall an einer Ampel in Hamburg-Tonndorf: Ein Mann hat am Mittwoch eine Radfahrerin angegriffen und ihr eine wertvolle Kette vom Hals gerissen. Anschließend flüchtete er zusammen mit einem Komplizen ebenfalls auf dem Fahrrad.

Die 60 Jahre alte Seniorin war mit ihrem Fahrrad gegen 13.20 Uhr auf dem Ölmühlenweg in Richtung Ahrensburger Straße unterwegs. Im Bereich des Eichtalparks stieg sie an einer Ampel von ihrem Fahrrad ab, um die Straßenseite zu wechseln.

Polizei Hamburg: Räuber reißen Radlerin (60) wertvolle Kette vom Hals

In diesem Moment wurde sie von einem Unbekannten von hinten an die Schulter gegriffen, der ihr dann die Halskette entriss. Der Täter und sein Begleiter flüchteten im Anschluss auf älteren Fahrrädern mit ihrer Beute in Richtung der Straße Bei der Hopfenkarre.

Da die bisherigen Fahndungsmaßnahmen erfolglos waren, bittet die Polizei nun die Bürger um Mithilfe. Der mutmaßliche Haupttäter ist etwa 40 Jahre alt, dicklich, hat ein „westasiatisches Erscheinungsbild“ und trug ein kurzes, schwarze Shirt, eine kurze Hose und einen Rucksack.

Sein mutmaßlicher Komplize ist etwa 30 Jahre alt, sehr schlank, und trug ein langes, khakifarbenes Hemd, eine lange Hose und ebenfalls einen Rucksack.

Polizei Hamburg sucht Zeugen nach Raubüberfall

Zeugen, die Hinweise auf die beiden Männer geben können oder Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040/ 4286 - 56789 oder einer Polizeidienststelle zu melden.