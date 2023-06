Zentraler Platz in Hamburg wird wieder zum Beachclub „Like Ice and Sunshine“

„Like Ice and Sunshine“

„Like Ice and Sunshine“ Zentraler Platz in Hamburg wird für einen Monat zu Beachclub

Foto: Like Ice and Sunshine/Eventzone

Der Hamburger Beachclub „Like Ice and Sunshine“ lädt wieder einen Monat lang zum Entspannen unter Palmen ein.

Am 9. Juni eröffnet zum elften Mal „Like Ice and Sunshine“. Was die Gäste auf 400 Quadratmetern erwartet.