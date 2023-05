Polizei Hamburg: 14-Jährige aus Bramfeld vermisst – wer hat Vivien gesehen?

Die Jugendliche benötigt dringend ärztliche Hilfe. Sie verließ am Sonntagnachmittag die elterliche Wohnung.

Hamburg. Die Polizei Hamburg sucht nach einem 14 Jahre alten Mädchen aus Bramfeld. Vivien Kaltenborn werde seit Sonntagnachmittag vermisst, teilte die Polizei am Montag mit. Sie benötige dringend ärztliche Hilfe.

Die 14 Jahre alte Vivien aus Bramfeld wird seit Sonntagnachmittag vermisst.

Foto: Polizei Hamburg

Demnach verließ die Jugendliche am Sonntagnachmittag die elterliche Wohnung am Hülsdornweg in Bramfeld. Sie sei nicht nach Hause gekommen und auch telefonisch nicht erreichbar. Weil die Suche nach ihr erfolglos verlief, hat das Amtsgericht einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erlassen. Das zuständige Landeskriminalamt der Polizei fahndet jetzt mit einem Foto nach der Vermissten.

14-Jährige aus Bramfeld vermisst – wer hat Vivien gesehen?

Vivien wird wie folgt beschrieben:

circa 1,65 Meter groß

sehr kräftig

braune, schulterlange Haare

blaue Jeans

graue Sweatshirtjacke

schwarze Adidas-Schuhe

blauer Lederrucksack mit Aufdruck einer Puppe

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort der 14-Jährigen geben kann, wird gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040 4286-56789 oder bei einer Dienststelle zu melden.

