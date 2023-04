Polizei Hamburg fahndet nach Einbrecher: Rauchte er einen Joint?

Beim Versuch, in ein Wohnhaus in Farmsen-Berne einzudringen, ist ein Einbrecher gefilmt worden. Das Bild ist ungewöhnlich.

Einbruch mit Joint? Mit diesem Foto fahndet die Hamburger Polizei nach einem Mann, der versucht haben soll, in ein Wohnhaus in Farmsen-Berne einzudringen.

Hamburg. Hochgezogene Augenbrauen, eine Kapuze über dem Kopf und im Mund etwas, das sehr verdächtig nach einem Joint aussieht: Mit diesem eher ungewöhnlichen Bild aus einer Überwachungskamera fahndet die Soko „Castle“ derzeit nach einem Einbrecher, der zusammen mit mindestens einem Komplizen am ersten Weihnachtsfeiertag versucht haben soll, in ein Wohnhaus in Farmsen-Berne einzudringen.

Die beiden Männer hatten sich am 25. Dezember gegen 19.30 Uhr in der Straße Overland an einem Fenster des Hauses zu schaffen gemacht. Sie scheiterten allerdings bei dem Versuch, das Fenster aufzuhebeln. Stattdessen wurde das Bild eines Mannes sehr klar von der Überwachungskamera erfasst.

Polizei fahndet nach Einbrecher: Rauchte er einen Joint?

Der Mann soll zwischen 40 und 45 Jahre alt sein, etwa 1,70 Meter groß, eine sportliche Figur haben und mit dunkler Mütze, schwarzer Jacke, dunkler Hose, dunklen Schuhe, dunklen Handschuhen und weißem Mund-Nasenschutz bekleidet gewesen sein. Ob es sich bei dem Gegenstand in seinem Mund um einen Joint oder eine einfache Zigarette handelte, konnte ein Polizeisprecher nicht sagen.

Der zweite Täter soll zwischen 40 und 45 Jahren alt sein. Er ist etwa 1,80 Meter groß, hat eine schlanke Figur und war während der Tat bekleidet mit einer Basecap. dunkler Jacke, heller Jeans, dunklen Schuhen und einem weißen Mund-Nasenschutz.

Zeugen, die Hinweise zu den Gesuchten geben können, werden gebeten, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

