Feuerwehr Hamburg Pferdestall steht in Flammen – neun Tiere gestorben

Die Feuerwehr eilte mit 50 Einsatzkräften zum Pferdestallbrand in Rahlstedt (Symbolbild).

In der Nacht brach das Feuer in dem Rahlstedter Stall aus noch ungeklärter Ursache aus. Auch angrenzende Ställe waren in Gefahr.