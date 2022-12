„Weihnachten to go“: Hamburger Pastorin zieht Heiligabend mit Bollerwagen los

Antje William von der Eilbeker Versöhnungskirche ist am Heiligabend im Stadtteil unterwegs. Wo man sie wann antreffen kann.

Heiligabend in Hamburg „Weihnachten to go“: Pastorin zieht mit Bollerwagen los

Hamburg. Kein klassischer Weihnachtsgottesdienst: In Hamburg-Eilbek zieht Pastorin Antje William von der Versöhnungskirche am Heiligabend von 15 bis 17 Uhr mit Bollerwagen und Tannenbaum durch den Stadtteil und hält an fünf Stationen ihre Andacht.

15.00 Uhr Erika-Mann-Bogen 14 15.30 Uhr Elfriede-Lohse-Wächtler-Weg 16 16.00 Uhr Ecke Kantstraße/Eilbeker Weg 16.30 Uhr Eilbeker Weg 61 17.00 Uhr Ecke Uferstraße/Von-Essen-Straße

Die Idee für „Weihnachten to go“ entstand während der Pandemie, als nur eingeschränkt Gottesdienste stattfinden konnten. Es habe sich bewährt, sagte William dem Evangelischen Pressedienst.

Pastorin aus Hamburg-Eilbek erzählt Weihnachtsgeschichte auf der Straße

Mit einem Team aus Ehrenamtlichen ist sie mit Bollerwagen, Tannenbaum und Krippe im Stadtteil unterwegs.„Dabei nehmen wir auch die mit, die wir auf dem Weg so treffen“, sagte William.

Während der 20-minütigen Andachten werde die Weihnachtsgeschichte erzählt und gemeinsam gesungen. Der abschließende Segen sei vielen Menschen besonders wichtig: „Manche kommen extra noch mal und möchten persönlich gesegnet werden.“

