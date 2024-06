Hamburg. Die HCOB Bank, die Stiftung Chancen für Kinder und der ZONTA Club Hamburg-Elbufer spenden großzügig für Bedürftige und Bildung

Schon seit vielen Jahren unterstützt die Hamburg Commercial Bank (HCOB) den Verein Hamburger Abendblatt hilft mit großzügigen Spenden. Dieses Jahr kann sich der Abendblatt-Verein erneut über 50.000 Euro freuen, die u. a. bedürftigen Senioren, Alleinerziehenden mit Kindern und Menschen mit Behinderung zugutekommen werden. „Wir verfolgen die Arbeit des Abendblatt-Vereins schon lange und finden es klasse, dass der Verein mit seinen Hilfsangeboten so breit aufgestellt ist. Die Mitarbeiterinnen dort wissen am besten, wo die Not in der Stadt am größten ist“, sagte Ulrik Lackschewitz, CEO der Hamburg Commercial Bank.

50.000 Euro gibt die HCOB für Bedürftige in der Metropolregion Hamburg

Insgesamt spendet die Bank 500.000 Euro für gemeinnützige Zwecke. Mit einem Teilbetrag von 100.000 Euro unterstützt die Bank die von den Mitarbeitenden vor mehr als zwei Jahren initiierte Hilfsaktion #HCOBEmployeesStandWithUkraine. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine sammeln engagierte Kolleginnen und Kollegen Geld- und Sachspenden und bringen humanitäre Hilfsgüter in die Grenzregion, wo sie zuverlässig in die Kriegsgebiete der Ukraine weitertransportiert werden.

Neben dem Abendblatt-Verein werden neun weitere soziale Organisationen unterstützt

Weitere 400.000 Euro gehen neben dem Abenblatt-Verein an neun verschiedene wohltätige Organisationen in Norddeutschland, die sich für die Verbesserung der Lebensbedingungen und Perspektiven von benachteiligten Kindern und Jugendlichen, Menschen mit Behinderungen sowie die ältere Generation einsetzen. Zudem zählen Initiativen, die sich für mehr gesellschaftliche Akzeptanz von LGBTIQ+ und gegen die Diskriminierung von Menschen mit HIV engagieren, zu den Spendenempfängern „Wir möchten uns herzlich bei allen Ehrenamtlichen, den vielen gemeinnützig tätigen Vereinen und wohltätigen Initiativen bedanken, die sich tagtäglich für das Wohl anderer einsetzen“, sagte Ulrik Lackschewitz.. Die Spenden gehen an: Aladin ambulante Hilfen und Therapie gem. GmbH, Arche Hamburg e. V., Barriere-Scouts – SOZIALHELDEN e. V., Deutsche Aidshilfe e. V. #positivarbeiten, Hamburger Tafel e. V., Jung & Alt e. V. , Kinderschutzbund (Hamburg & Schleswig Holstein), Mittagskinder e. V. und Welcoming OUT gUG.

Prof. Maximilian Gege, Vorstand der Stiftung Chancen für Kinder, unterstützt den Abendblatt-Verein vor allem im Bildungsbereich. © FUNKE Foto Services | Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services

Die Stiftung Chancen für Kinder unterstützt erneut das Lerntherapie- und Nachhilfe-Programm des Abendblatt-Vereins mit 20.000 Euro . Die Stiftung fördert weltweit gemeinnützige Organisationen, die beeindruckende Arbeit in Projekten leisten, welche die Not von Kindern und Jugendlichen lindern oder ihnen Chancen auf ein selbstbestimmtes Leben ermöglichen.

Stiftung Chancen für Kinder fördert das Nachhilfe- und Lerntherapie-Programm

Doch auch in seiner Heimatstadt Hamburg möchte Prof. Maximilian Gege, Vorstandsvorsitzender der Stiftung, sozial schwache Kinder und Jugendliche fördern: „Ohne eine gute Bildung haben selbst im reichen Hamburg viele Kinder und Jugendliche keine Chance auf einen existenzsichernden Arbeitsplatz. Mit seinem speziellen Nachhilfe- und Lerntherapie-Programm unterstützt genau hier ,Hamburger Abendblatt hilft‘ vorbildlich und enorm wirksam. Dieses Konzept mit herausragenden Ergebnissen überzeugt uns absolut, und so helfen wir sehr gerne immer wieder mit finanziellen Zuwendungen“, sagt Prof. Gege.

ZONTA Club Hamburg Elbufer: „Starke Frauen stärken Frauen und Mädchen“

Der ZONTA Club Hamburg Elbufer unterstützt unter anderem lokale Frauenhäuser und Organisationen, die sich um Opfer von häuslicher Gewalt kümmern, und fördert Frauen und Mädchen im Bereich Bildung und berufliche Entwicklung mit Stipendien, Mentoring-Programmen und Workshops So passt es hervorragend zum Programm des Clubs, dass er nun über den Verein Hamburger Abendblatt hilft einer Grundschülerin ein Jahr Lerntherapie für 2500 Euro finanziert. „Aktuell freuen wir uns sehr, über den Abendblatt-Verein ein junges Mädchen bei seiner Ausbildung unterstützen zu dürfen“, sagt Reingard Streit, Mitglied im Sozialausschuss des ZONTA Clubs Hamburg Elbufer. ZONTA International ist eine weltweite Organisation mit mehr als 26.000 Mitgliedern in 1100 ZONTA Clubs in 64 Ländern, die sich zum Ziel gesetzt hat, Frauen und Mädchen zu stärken.