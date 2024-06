Hamburg. Das grandiose Charitykonzert des Lions Clubs Uhlenhorst im Johanneum erlöst 8000 Euro für Hamburger Abendblatt hilft e.V.

Wenn die A-cappella-Gruppe LaLeLu den Abend mit ihrer stimmgewaltigen Version von Dr. Albans „Sing Halleluja“ eröffnet, herrscht im Publikum von Sekunde eins an Bombenstimmung. So auch beim Auftritt des Quartetts am 29. Mai beim Benefizkonzert zugunsten des Abendblatt-Vereins in der Aula des Johanneums. Auf Einladung des Lions Clubs Uhlenhorst präsentierten die vier Stimmakrobaten vor rund 300 Zuschauern ihr Programm „Alles richtig gemahct!“ – Der bewusste Rechtschreibdreher im Titel lässt den ironischen Unterton schon vorab erahnen. Und richtig: Die vier Hamburger Musiker haben sich, wie sie auf der Bühne verkünden, nicht weniger vorgenommen, als „die gesellschaftliche Spaltung zu überwinden“ und legen dafür an der einen oder anderen Stelle den Finger in die Wunde. Doch nie war Gesellschaftskritik schöner als in diesem musikalisch-inspirierenden, geistig-erheiternden Mix aus Pophit-Coverversionen und Eigenkompositionen, erzählten Anekdoten, gesprochener wie gesungener Polit-Satire sowie Bodypercussion und Tanz.

Die Erfolgsgeschichte begann vor 29 Jahren

Es ist mehr als beeindruckend, was die vier ehemaligen Musik-Lehramtsstudenten, deren Erfolgsgeschichte als Band vor 29 Jahren mit einem Auftritt auf einer Semesterparty startete, aus ihren Stimmen rausholen: Tobias Hanf lässt die Zuschauer mit seinem tiefen Bass auf den Stühlen vibrieren, Jan Melzer wird förmlich selbst zum Tasteninstrument, wenn er ein Keyboard simuliert, während Sana Nyman ihre glockenklare Stimme in virtuose Höhen schraubt und mit Tier- und Geräusch-Imitationen amüsiert. Frank Valet hingegen setzt den ihm ganz eigenen Schmelz in der Stimme ein, um noch einmal seinem Ruf als Womanizer gerecht zu werden.

Die Regierung bekommt auch ihr Fett weg

Der kabarettistische Angang erlaubt es dem Quartett, sein Publikum mit einigen heißen Eisen zu konfrontieren: vom Umgang mit Minderheiten, über die Verschiffung unseres Plastikmülls nach Südostasien, bis hin zu „Dagegen-Mentalität“ und Politiker-Bashing. Doch auch die Regierenden bekommen ihr Fett weg, spätestens wenn die Vocal-Gruppe klassisch-deutsches Liedgut satirisch abwandelt und statt der „klappernden Mühle am rauschenden Bach“ „es streitet die Ampel am laufenden Band, zick-zick zick-zick zick-zick!“ vorträgt.

Gänsehaut, Begeisterung und Tränen in den Augen

Auch die Hymne auf das deutsche Grundgesetz, eine berauschende Version von Depeche Mode´s „Enjoy The Silence“ und nicht zuletzt die parodistischen Einlagen von Tobias Hanf, der mühelos in die Rollen von Lauterbach, Habeck, Jorge Gonzalez und vielen mehr schlüpft, lassen am Ende nur eine Schlussfolgerung zu: Wenn dieser LaLeLu-Abend zu Ende geht, hat das Publikum alles andere erlebt als ein Einschlaflied: nämlich Gänsehaut, Begeisterung, Tränen in den Augen, selbstkritischen Heil-Schmerz und diverse Lachanfälle.

Und die gesellschaftliche Spaltung? Auch der wurde entgegengewirkt: Nicht nur durch die angestoßenen Selbsterkenntnisse, sondern auch ganz praktisch durch den Spendenerlös von 8000 Euro, zu dem alle – Künstler, Publikum und natürlich der Lions Club Uhlenhorst – großzügig beigetragen haben. Die Spende setzt der Abendblatt-Verein zur Förderung von Kindern und Jugendlichen mit schulischen Problemen ein. Florian With, Präsident des Lions Clubs Uhlenhorst, unterstützt dies und sagt: „Unser Club verfolgt die Idee, etwas Sinnvolles zu tun und zu helfen, wo das soziale System der Stadt nicht ausreichend fördern kann.“ Organisatorin und Acitvitybeauftragte des Clubs, Annett Hauke, ergänzt: „Unser Augenmerk liegt neben zwei Obdachlosenhäusern in Hamburg insbesondere auch auf der Unterstützung von benachteiligten Kindern und Jugendlichen. Insofern befürworten wir den Einsatz des Erlöses für Nachhilfe und Lerntherapien sehr.“