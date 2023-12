Ein Elternratgeber

Hamburg. Heike Wander

„Wer Kinder ernst nimmt, sollte sich nicht darauf verlassen, immer zu wissen, was das Beste für sie ist, sondern auch darauf vertrauen, dass sie selbst durch Versuch und Irrtum den richtigen Weg finden.“ Das ist ein Zitat aus dem Buch „Elternratgeber Starke Kinder für dummies“ von Michelle Dostal, zweifache Mutter und Erzieherin. Die „dummies“ im Titel könnten etwas in die Irre führen, denn der Ratgeber ist auch für diejenigen sehr aufschlussreich, die zu wissen meinen, wie sie ihre Söhne und Töchter erziehen wollen und sollten. Hier lernt jeder viel: über Erziehung, Beziehungen in der Familie und über sich selbst.

In den 17 Kapiteln ihres dritten Buches verfasst Dostal einen detaillierten Rundumschlag an Informationen und guten Ideen, psychologischen Hintergründen und Verhaltensvorschlägen. Sie geht zum Beispiel davon aus, dass jedes Kind sich immer optimal entwickeln will. Diese Botschaft im Hinterkopf zu haben kann Eltern helfen, wenn ihre schreienden Kleinkinder ihnen und anderen auf die Nerven gehen. Oft genug hört man bei dem Thema noch immer, man solle Kinder ruhig mal weinen lassen. Dostal hingegen rät, insbesondere auf sehr junge Kinder einzugehen, da die Kleinen sich und ihre Bedürfnisse noch nicht sprachlich ausdrücken können. Genauso aber hält sie es für wichtig, ihnen Grenzen aufzuzeigen.

Kinderfragen beantworten, auf müde Kleine eingehen, Geschwisterkonkurrenz, Stärken und Schwächen sowie Bedürfnisse erkennen, Kinder schützen, deren Entwicklung richtig einschätzen und so Überforderung vermeiden, Wünsche und Wirklichkeit, Mobbing – das sind nur einige Themen dieses sehr lesenswerten Ratgebers. Die Fülle an Informationen ist kaum auf einmal zu behalten, doch ein solches Buch ist gut geeignet zum Nachschlagen. Es kann Familien eine nützliche Hilfe sein und für ein entspannteres Leben mit den Sprösslingen sorgen.

Michelle Dostal: „Elternratgeber Starke Kinder für dummies“, Wiley-VCH, 288 S., 18 Euro