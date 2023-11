Eine Mathe-App, die direkt zum Kind spricht

Zur Einschulung seiner Nichte in Bayern in diesem Jahr hat Torben Rieckmann ihr die Mathe-Lern-App Mambio installiert, die er und sein Team für Grundschulkinder entwickelten. Und nicht nur sie, sondern auch ihre fünfjährige Schwester lernen damit spielend. „Es ist sehr schön zu sehen, wie sie immer noch eine weitere Runde spielen möchten“, erzählt der 34-Jährige. Der Sonderpädagoge promovierte an der Universität Hamburg und kümmerte sich um die Didaktik für die inklusive Mathe-App bereits im Rahmen seiner Promotion. Er wurde dann angesprochen von der Gründungsberatung der Universität, ob er Lust hätte, etwas Größeres daraus zu entwickeln.

Ein Verein für guten Unterricht für alle gegründet

„Parallel habe ich die Erfahrung mit unserem Verein gemacht und gemerkt, dass man beim Erstellen von Lernmaterial sehr schnell an finanzielle Grenzen gerät und Förderung braucht“, sagt Rieckmann. Der von ihm gegründete Verein „Guter Unterricht für alle“ ist eine gemeinnützige Vereinigung von Pädagogen mit dem Ziel, einen wertschätzenden Schulunterricht zu entwickeln. Dort kann man die „mathildr“-Materialien kostenfrei als App nutzen. „Die Mambio-App bietet jedoch viel mehr und kostet deshalb Geld“, sagt der Hamburger, „das ist auch etwas, mit dem ich mich viel auseinandergesetzt habe in letzter Zeit, denn ursprünglich komme ich ja aus einer anderen Ecke. Ich bin Sonderpädagoge und jetzt Unternehmer geworden. Ich habe lange überlegt: Wie kann man Lernmaterial umsetzen, von dem viele profitieren? Aber ich bin an Grenzen geraten.“

Das Lernen mit der App ist inklusiv und modern

Die Mambio-App sei sehr aufwendig in der Entwicklung, das lasse sich ehrenamtlich nicht stemmen und sei mehr als ein Vollzeitjob – mittlerweile arbeitet ein ganzes Team aus 14 Personen an der App. Er gewann als Mitgründer den Informatiker Christopher Hof (30) für die Entwicklung der App und den Betriebswirt Jonas Rethwisch (31). „Ich startete eine bundesweite Suche und fand die beiden dann schließlich in Hamburg, sogar in meiner direkten Wohnumgebung.“ Sie setzten sich mit der Start-up-Welt auseinander und richteten die App auf strenge didaktische Vorgaben aus. „Die Kinder sollen damit wirklich etwas lernen, und zwar inklusiv, zeitgemäß und modern“, sagt Rieckmann.

Ein Hase in einer Feen-, Dino- oder Monsterwelt

Die Mambio-App spricht zu dem Kind. Es muss also nicht lesen können. Zahlen bis 20 und Mengenbilder werden am Anfang eingeführt, weil sie die Grundlage für die Aufgaben sind. Der Hase Mambi erlebt immer neue Geschichten in der Feen-, Dino- oder Monsterwelt und hat in einer Rahmenhandlung jeweils ein Problem. Dabei begegnet er anderen Figuren und muss Aufgaben lösen. „Gleich siehst du eine Subtraktionsaufgabe. Du hast nur wenig Zeit, sie zu beantworten. Pass gut auf!“, wird z. B. gesagt. Die Welten zeigen sich nicht klischeehaft, es gibt sensible Dinos und coole Feen. „Das Tempo entspricht dem einer Bilderbuchgeschichte, die Kinder sollen runterschalten und in einem Flow sein“, sagt Rieckmann. Eine Lerneinheit dauert etwa zwölf Minuten, denn ein Grundschulkind in der 1. Klasse kann sich kaum länger als eine Viertelstunde am Stück konzentrieren.

Freiwilliges Lernen, das spannend ist und Spaß macht

Der Name Mambio ist ein Fantasiename aus erdachten Silben, den auch Kinder mit Sprachentwicklungsverzögerungen aussprechen können. „Das war uns wichtig“, sagt Rieckmann, „zum Zeitpunkt der Namensfindung habe ich noch in einer kinder- und jugendpsychiatrischen Praxis gearbeitet und einfach Kinder gefragt, welchen Namen sie gut finden. Mambio konnten die meisten verständlich aussprechen und fanden den Namen auch schön.“ Es geht bei Mambio um freiwilliges Lernen, das spannend und spaßig ist. Im Forschungsraum des Start-ups arbeitet das Team mit Kindern regelmäßig an der App. „Für eine Schülerin mit mathematischen Lernschwierigkeiten war die Mambio-App ganz neu, sie hat sich in wenigen Wochen den Zahlenraum von eins bis 20 erschlossen“, sagt Rieckmann. „Sogar ihre Medienzeit zu Hause hat sie für Mambio genutzt, statt Youtube oder Fernsehen zu schauen. Solche Momente beflügeln uns.“

Aus Mathefrust wird Mathelust

Die App kann ab circa fünf Jahren verwendet werden. Der Lernumfang ist die Arithmetik in der 1. Klasse, der Inhalt der 2. Klasse wird derzeit entwickelt. „Die meisten solcher Apps für Grundschüler erfordern, dass ein Kind lesen kann, doch das ist absurd, wenn man eine App für Fünf- bis Sechsjährige macht. Wir wollen in der Grundschule etwas bewegen und verändern, das ist der Ursprung des Ganzen“, erklärt Rieckmann. „Es hat begonnen mit der Erkenntnis, dass Schüler und Schülerinnen einen individuellen Mathematikunterricht benötigen, um Fortschritte zu machen, insbesondere wenn sie eine Behinderung haben. Ich bekomme von Eltern und Kindern gespiegelt, dass mit Mambio aus Mathefrust Mathelust wurde. Denn Mathe ist heute immer noch für viele ein Angstfach.“

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Aktuell können 100 Schulen die Mambio-App kostenfrei verwenden

In Hamburger Bugenhagenschulen in Hamm oder Alsterdorf wurden schon Teile der App ausprobiert. „Bei uns wird inklusiv und jahrgangsübergreifend unterrichtet“, sagt Lena Grüttner, Sonderpädagogin an der Ev. Grundschule Paulus in Hamm, „unsere Schüler und Schülerinnen arbeiten mit unterschiedlichen Lernmaterialien, um ihren individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden. Ich halte Mambio für eine sinnvolle Ergänzung im Materialmix an der Grundschule. Die App passt sich automatisch dem Lernstand des Kindes an. Sie bietet sich auch für den Einsatz zu Hause an, weil sie die Kinder motiviert und von ihnen selbstständig verwendet werden kann.“

Aktuell gibt es eine Aktion, bei der 100 Schulen die Mambio-App kostenfrei für zwölf Monate verwenden können. Informationen dazu gibt es unter: www.mambio.de/kontakt. Weitere Infos: mambio.de