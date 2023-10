Weihnachten: Ein Aufruf an alle Kinder, die gerne malen

Hamburg. Jedes Jahr verschenkt der Abendblatt-Verein 8000 Weihnachtspäckchen an bedürftige, kranke und einsame Menschen in der Metropolregion - und das auch in diesem Jahr. Was die Aktion so besonders macht: Kinder und Erwachsene beteiligen sich daran mit selbst gemalten Weihnachtsbildern und Bastelarbeiten. Die Päckchen sind gefüllt mit Leckereien. Institutionen, Krankenhäuser, Kirchen und bedürftige Einzelpersonen können sich dafür bewerben. Möglich ist die Aktion nur durch Geldspenden.

Weihnachten: Gemalte Bilder von Schülern gesucht

Gerade die von Kindern gemalten Bilder dürfen in unseren Weihnachtspäckchen auf keinen Fall fehlen. Sie sind bunt und einmalig, gehen zu Herzen und sind damit wunderbare Geschenke. Aus diesem Grund bitten wir Euch, liebe Kinder, auch in diesem Jahr um Eure Unterstützung. Kita-Kinder, Schüler und natürlich auch alle, die zu Hause gerne malen, sind aufgerufen mitzumachen.

Weihnachten: So werden die Abendblatt-Pakete voll

Unsere Vorbereitungen sind bereits in vollem Gange, denn die Kekse und die anderen Leckereien, mit denen die grünen Abendblatt-Pakete gefüllt werden, sind lange vorbestellt. In diesem Jahr kommen die Köstlichkeiten von Budnikowsky. In Kürze beginnen dann die Mitarbeiter der Elbe-Werkstätten mit dem Verpacken. Wir bedanken uns auch herzlich für die Kaffee-Spenden von Darboven und Tchibo und die Pflegeprodukte von Beiersdorf. Die Weihnachtspäckchen werden liebevoll gepackt, mit feinen Lebensmitteln gefüllt und mit einem Brief der Redaktion versehen. Mit dieser Aktion des Vereins „Hamburger Abendblatt hilft“ möchten wir eine Verbindung zwischen Jung und Alt in der Stadt schaffen.

Grüne Abendblatt-Päckchen: So können Sie helfen

Außer den Kinderbildern haben wir auch immer Bastel- und Näharbeiten von Leserinnen und Lesern bekommen, die wir in die Päckchen gelegt und die die Empfänger sehr gerührt haben. Wir hoffen, wieder viele kleine Beigaben zu bekommen. Sie können diese bitte bis 3. November an das Hamburger Abendblatt schicken oder zu uns bringen: Redaktion „Von Mensch zu Mensch“, Großer Burstah 18–32, 20457 Hamburg.

Mehr zum Thema

Auch bitten wir um Spenden für die Weihnachtspäckchen an den Abendblatt-Verein. Jeder Cent hilft. Konto: Hamburger Abendblatt hilft e. V., IBAN: DE25 2005 0550 1280 1446 66, Stichwort: „Weihnachtspäckchen“.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.