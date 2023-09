Jugendschutz: Das sind die Gewinner des HanseMerkur Preises

Renommierte Auszeichnung geht an eine Stiftung von Schwedens Königin Silvia – und an die Rock Kids aus Hamburg.

Königin Silvia von Schweden winkt an Bord eines Schiffs bei einer Benefizveranstaltung zugunsten der World Childhood Foundation.

Hamburg. Er gilt als der bundesweit renommierteste Auszeichnung im Bereich des Jugendschutzes: der HanseMerkur Preis für Kinderschutz, mit dem am Donnerstag fünf Initiativen im Unternehmenssitz der Versicherungsgruppe in Hamburg ausgezeichnet wurden.

HanseMerkur Preis: 20.000 Euro für Childhood Foundation

Einen weiteren Hauptpreis mit 20.000 Euro erhielt der Verein Atemzeit als Auszeichnung für sein unermüdliches Engagement für Kinder mit komplexen lebensbedrohlichen Erkrankungen sowie ihre stark belasteten Eltern. Das vereinseigene Haus im hessischen Wölfersheim bietet Platz für eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung von sechs Kindern und steht Angehörigen in der medizinisch und seelisch anspruchsvollen Situation zur Seite. „Das Haus Atemzeit schafft einen geschützten Raum, in dem die Eltern aufgefangen werden und gleichzeitig die Gewissheit haben, dass ihre Kinder in kompetenten und liebevollen Händen sind“, betonte Eberhard Sautter, Vorstandsvorsitzender der HanseMerkur.

Mit 11.000 Followern fliegen die Superhelden vor

Einen von drei Anerkennungspreisen bekam die Initiative „Die Superhelden fliegen vor“ aus Hamburg verliehen. Die digital agierende Initiative erhält die Auszeichnung für ihre wegweisende Arbeit im Bereich der Sterbe- und Trauerbegleitung für Kinder und Jugendliche. Auf Instagram hat die Initiative mittlerweile mehr als 11.000 Follower. Die Website und die „Helden App“ bieten Raum für Gleichgesinnte, die hier Antworten auf ihre vielen Fragen finden und sich austauschen können. Erstmals wählte neben einer Jury auch die Belegschaft der HanseMerkur mit: Die „Superhelden“ wurden einstimmig zum Gewinner des ersten Mitarbeiterpreises. Preisgeld sind 5000 Euro.

Ein Preis gegen Cybermobbing

Um digitale Medien geht es beim „Deutschen Kindersoftwarepreis TOMMI“ und seinem Initiator, dem Journalisten und Autor Thomas Feibel. Insbesondere im Bereich der digitalen Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen besteht oft Unwissenheit über mögliche Gefahren und Herausforderungen wie Cybermobbing, Cybergrooming oder die Folgen exzessiver Nutzung. Feibel hat nicht nur zahlreiche Artikel, Ratgeber und Jugendromane verfasst, sondern 2002 zudem den Kindersoftware-Preis TOMMI ins Leben gerufen, der heute als Gütesiegel für qualitativ hochwertige digitale Spiele, Apps und Lernsoftware gilt. Dafür gab es 10.000 Euro Preisgeld.

Mehr zum Thema

Rock Kids aus Hamburg erhalten 10.000 Euro

Auch ein Verein aus Hamburg war unter den Preisträgern: Rock Kids e.V. wurde für sein Projekt „Offene und kostenlose Musikangebote für Kinder und Jugendliche in sozialen Brennpunkten“ mit dem HanseMerkur Preis für Kinderschutz – und 10.000 Euro Preisgeld – geehrt. Bei der Initiative steht nie das „perfekte Musizieren“, sondern immer der Spaß und die Gemeinschaft im Vordergrund. „Unsere Vision ist es, Kinder und Jugendliche durch Musik zu stärken und ihre Persönlichkeit zu fördern“, sagt Vereinsvorstand und Gründer Peter Achner.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.