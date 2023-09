Ein Schutzraum: Hier können Mädchen aufatmen

Die Initiative „Dolle Deerns“ in Kirchdorf-Süd ist eins meiner Lieblingsprojekte in der Stadt. Denn die Betreuerinnen fördern benachteiligte Mädchen am richtigen Ort mit den richtigen Mitteln und Maßnahmen. Es ist wichtig, dass nur Mädchen und junge Frauen dorthin kommen dürfen, denn das gibt den Eltern die Sicherheit, dass ihre Kinder einen Schutzraum haben, in dem sie sich frei entfalten können.

Dolle Deerns: Poesie und Basteln großgeschrieben

Die Nachhilfe- und Lernförderung sorgt dafür, dass sie auch in der Schule gute Chancen haben, auch wenn ihre Eltern wenig gebildet sind. Das gemeinsame Kochen unterstützt den Zusammenhalt, und nebenbei erfahren die Deerns auch, wie sie sich gesund und kostensparend ernähren können. Dazu bieten die Betreuerinnen noch eine Menge extra Projekte – auch in den Ferien – an, von Gedichteschreiben über Berufsfindung bis Bastelarbeiten.

Immer wieder laden die „Dollen Deerns“ zu ihren Treppenhauslesungen ein, bei denen die Teilnehmerinnen aus dem Mädchentreff eigene Theaterstücke, Gedichte und Texte auf der Bühne präsentieren. Viele der ehemaligen Deerns haben durch die jahrelange Unterstützung ihren Weg erfolgreich gehen können. Darauf können die Betreiber des Treffs wirklich stolz sein!

Der Verein „Hamburger Abendblatt hilft“ unterstützt die „Dollen Deerns“ seit vielen Jahren finanziell großzügig. Und wir bleiben an ihrer Seite!

Mehr zum Thema