Urlaubsflieger aus Spanien: Viel Spaß auf den billigen Plätzen

Vor ein paar Wochen bin ich aus dem Urlaub im schönen Conil de la Frontera (Spanien) aus Jerez de la Frontera nach Hamburg zurückgeflogen. Was ich da in der Reihe vor mir erlebt habe, ist einfach kolumnenreif, der Text war fertig, als ich das Flugzeug nach drei Stunden verließ.

Szene im Urlaubsflieger: Ein älteres, gepflegtes Ehepaar – sie mit großem Diamantring am Finger, er mit einer typischen Anwaltsnickelbrille auf der Nase – beide etwa 80 Jahre alt, sitzt in der ersten Reihe, der Platz zwischen ihnen ist frei. Der Flug aus Hamburg hat schon zwei Stunden Verspätung. Der letzte Fluggast, der einsteigt, ist kräftig, um die 60 Jahre alt, soll diesen Platz bekommen – der letzte im ganzen Flugzeug. Die Stewardess weist dem Mann, der Businessclass gebucht hat, den Platz zwischen dem Ehepaar zu. Die Frau: „Diesen Platz haben wir für 900 Euro extra bezahlt. Hier darf keiner sitzen.“ Die Stewardess will die dritte Bordkarte sehen, diese kann die Frau nicht vorweisen.

Unruhe im Flugzeug, Stimmen von hinten. „Wir wollen losfliegen. Lassen Sie den Mann dort sitzen.“ Die alte Frau ruft sehr unfein: „Halten Sie den Mund auf den billigen Plätzen!“ Zwischendurch sagt der geduldige 60-Jährige zur Stewardess: „Ich habe Diabetes, ich kann nicht mehr stehen. Ich müsste jetzt sitzen.“ Dennoch witzelt er mit den vorderen Passagieren, die die Szene gebannt verfolgen: „Ich werde hier weggemobbt, bevor ich mich überhaupt setzen kann.“ Der Witz kommt bei etlichen Passagieren gut an, die Stimmung wird besser – nur beim Ehepaar nicht.

Der alte Mann will nur noch mit dem Piloten sprechen und sagt zur Stewardess: „Sie wissen offenbar nicht, wer ich bin.“ Stewardess: „Das ist mir total egal, ich rufe jetzt die Polizei. Wir können nicht losfliegen, es gibt nur diesen einen freien Platz zwischen Ihnen.“ Als Rufe von hinten laut werden, das widerspenstige Paar aus dem Flieger zu werfen, lenkt die alte Frau mit den Worten „Na, das wird richtig viel Ärger geben“ ein.

Der freundliche Mann setzt sich dazwischen, darüber regt sich die Frau auf. „Mein Mann muss neben mich.“ Der andere Passagier steht geduldig auf, setzt sich an der Rand, er hatte eigentlich einen Fensterplatz gebucht. Applaus im Flugzeug. Das Paar ist die restliche Zeit damit beschäftigt, die „bodenlose Unverschämtheit“ zu dokumentieren, sichtet die Buchung, macht Fotos von der Dreiersituation. „Dürfen wir Sie mit auf das Foto nehmen, um zu zeigen, dass der Platz nicht frei gehalten wurde?“, fragt die Frau den Sitznachbarn. „Natürlich“, sagt dieser und schaut grimmig in die Kamera. Gelächter aus der Reihe dahinter. Das war beste Unterhaltung – auch für alle auf den „billigen Plätzen“.