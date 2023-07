Inklusive Bewegungsinseln: Mehr Sport für Behinderte in Hamburg

Begeistert testet Sylvia Kurs die neu installierten Sportgeräte auf der Wiese direkt vor ihrem Zuhause. Während sie um den spiralförmigen Geschicklichkeitsturm läuft, versucht sie eine Handschlaufe so zu bewegen, dass diese das Gestänge nicht berührt. „Das macht Spaß und so kann ich Sport direkt vor der Haustür machen“, sagt die Bewohnerin des Hilda Heinemann Hauses in Farmsen-Berne. Vor den Türen dieses Wohnangebots für Menschen mit geistiger Behinderung des Trägers Sozialkontor wurde vor Kurzem eine inklusive Bewegungsinsel (IBI) eröffnet.

Sie besteht aus vier Trainingsgeräten, an denen verschiedene Körperpartien sowie Gleichgewicht und Geschicklichkeit mobilisiert werden können. So bieten etwa zwei Drehscheiben die Möglichkeit, Schultern, Arme und Hände zu trainieren. Und beim Drehen beider Scheiben in jeweils entgegengesetzte Richtungen wird auch die Konzentration gefordert. Alle Geräte sind einfach zu bedienen, auf einer Info-Tafel werden die Übungen zudem in einfacher Sprache erklärt. Zwei der Geräte sind in der Höhe so konzipiert, dass auch Rollstuhlfahrer sie nutzen können.

Die Anlage vor dem Hilda Heinemann Haus ist die vierte von insgesamt fünf inklusiven Bewegungsinseln, die im Rahmen des Hamburger Programms Active City von der Hansestadt gefördert wurden. Im Unterschied zu dem allgemeinen Bewegungsinseln, die es in verschiedenen Bezirken gibt, richten sich die inklusiven Bewegungsinseln auch an „Menschen mit mentaler Beeinträchtigung und Mehrfachbehinderung. Von ihnen treiben nur die wenigsten Sport, das hatte sich während der Pandemie noch verschärft“, sagt Thomas Jenckel, Projektkoordinator des Hamburger Vereins Brücken für Kinder. Um diese Menschen verstärkt zur Aktivität zu motivieren, wurden die IBIs gezielt in der Nähe von Behinderteneinrichtungen gebaut.

Inklusive Bewegungsinseln an vier Orten in Hamburg

Neben dem Hilda Heinemann Haus entstanden IBIs vor den Elbe-Werkstätten in Harburg, vor der Stiftung Das Rauhe Haus in Horn und im Sportpark des TSG Bergedorf in Neuallermöhe. Sie wurden bereits Anfang Juni eröffnet – kurz vor der Eröffnung der Special Olympics in Berlin, der Olympiade für geistig und mehrfach behinderte Menschen. Eine fünfte Insel im Harburger Stadtpark wird noch folgen

Doch es reiche nicht aus, die Sportgeräte des Hamburger Herstellers Play Fit einfach nur aufzustellen, sagt Thomas Jenckel. Es brauche auch eine Anleitung. Dafür haben der Initiator der IBIs, der ehemalige Hamburger Sportamtsdirektor und Sportsoziologe Hans-Jürgen Schulke, und der Verein Brücken für Kinder unter anderem Schulungen entwickelt, insbesondere für Mitarbeiter aus den Einrichtungen wie etwa dem Hilda Heinemann Haus. „Wir haben an den Standorten auch Partnersportvereine mit eingebunden, denn das langfristige Ziel ist es, Vereine und behinderte Menschen in Sportangeboten zusammenzubringen“, sagt Thomas Jenckel.

Darüber hinaus haben die inklusiven Bewegungsinseln noch eine wichtige Funktion. Gebaut auf öffentlichem Grund, richten sie sich an alle Menschen, ob mit oder ohne Behinderung. „Wir laden ausdrücklich auch unsere Nachbarn ein, hier aktiv zu sein“, sagt Jessica Reichstein vom Sozialkontor. Denn über die Sportgeräte, die für zwei Personen gleichzeitig nutzbar sind, können Menschen auf simple Weise miteinander in Kontakt kommen und Vorurteile abgebaut werden.