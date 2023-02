Erklärbuch über den Einstieg in die digitale Welt

Schon seit mehr als 15 Jahren vermittelt Dagmar Hirche als Mitgründerin des Hamburger Vereins „Wege aus der Einsamkeit“ Menschen über 65 Jahren Einblicke in die digitale Welt. „Wir versilbern das Netz“ ist der Slogan, der Lernwillige im Alter von meist Anfang 70 bis Ende 80 dazu bringt, sich wie Hirche für das Internet zu begeistern und es für sich zu nutzen. „Wir veranstalten auch Vorträge, Kochkurse, Sitztanz und virtuelle Feiern oder feiern Geburtstage“, sagt die ehemalige EDV-Fachfrau.

Zehntausende Senioren und Seniorinnen nahmen inzwischen teil an Zoom-Treffen. Hirche legt ihr Augenmerk auf Anwenderfreundlichkeit. Dazu hat sie ein Buch geschrieben, das ab 20. Februar überall im Buchhandel sowie in der Geschäftsstelle des Hamburger Abendblatts erhältlich sein wird: „,Wir versilbern das Netz‘“ – Das neue Erklärbuch“. „Es beinhaltet alles, was das digitale Lernen leichter macht“, verspricht Hirche. Neben Wissenwertem geht es um das Aufrufen ihrer Lernvideos auf Youtube zu den Inhalten der Smartphone-Welt.

Buchcover von Dagmar Hirche: "Wir versilbern da Netz! Das neue Erklärbuch"

Foto: KJM Buchverlag

Das „Hirche-Abc“ im Buch erklärt Begriffe der digitalen Fachsprache, von „Account“ bis „Zwischenablage“. Mit Cartoons und anschaulichen Vergleichen wird alles aufgelockert und leicht verständlich dargestellt. Auch die Herkunft der Begriffe bekommt ihren Platz wie z. B. „Bluetooth“: Das heiße übersetzt „Blauzahn“ und gehe zurück auf einen gleichnamigen Wikingerkönig, der auf seine Weise wohl ähnlich gut kommunizieren konnte wie heutzutage diese drahtlose Verbindung zwischen zwei digitalen Geräten.

Hirche fordert kostenfreies WLAN für alle

Und der „Play Store“ wiederum sei eine Art digitaler Supermarkt von Google, wo alles zu bekommen sei – Gratis-Downloads, kostenpflichtige Apps, Bücher, Musik oder Filme. „Es geht darum, mit Spaß und Freude und Mut ran an und in die digitale Welt zu gehen“, sagt Hirche. Sie hält digitale Bildung für Seniorinnen und Senioren für „unverzichtbar“ und fordert kostenfreies WLAN möglichst überall wie unter anderem in Altenheimen, auf Bahnhöfen und in jeder Wohnung.

Denn wer sich in der digitalen Welt gut auskennt und deren Möglichkeiten nutzen kann, hat auch in der analogen Welt oft Vorteile, ob bei Behördenangelegenheiten, im öffentlichen Nahverkehr oder auf Reisen.

Und besonders wichtig ist natürlich die Kommunikation mit der Familie und mit Freunden, die von nah bis fern mit digitalen Geräten einfach und jederzeit in Bild und Ton erreicht werden können.

Dagmar Hirche: „Wir versilbern das Netz! Das neue Erklärbuch“, KJM Buchverlag, 132 Seiten, 20 Euro, z.B. im abendblatt.de/shop und in der Hamburger Abendblatt-Geschäftsstelle, Gr. Burstah 18-32.

In einer dreiteiligen Videoreihe vermittelt Dagmar Hirche, was das E-Paper vom Hamburger Abendblatt ist und wie man es liest unter abendblatt.de/epaper-info. Zum digitalen Abendblatt gibt es eine Telefonsprechstunde am 22.2., 1.3. und 8.3. jeweils von 14–16 Uhr, Tel. 554 47 26 26. Bitte halten Sie Ihre Kundennummer und E-Mail-Adresse bereit.

Vom 20.–26.3. gibt es unter dem Motto „Eingeloggt“ eine Woche für Menschen ab 50 Jahren, in der Initiativen und Organisationen kostenlose Workshops rund die Digitalisierung in ganz Hamburg anbieten. Infos und Programm: eingeloggt.net