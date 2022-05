Pflegemutter von vier Kindern mit Behinderung

Alleinerziehend mit vier Kindern und einen Vollzeitjob? Schwer vorstellbar für viele, die gesunde Kinder haben und in einer Partnerschaft leben. Doch was ist, wenn diese vier Kinder auch gar nicht die eigenen sind und mit teilweise schweren Behinderungen leben? Dann bedeutet das ein Leben zu führen, das komplett fremdbestimmt ist, für das es eine Menge Organisationstalent braucht – und ein riesengroßes Herz. Kerstin Held lacht. Ja, sagt sie, das könne man wohl so zusammenfassen. „Es bedeutet ganz klar, Opfer zu bringen“, sagt die 47-Jährige in der neuen Folge des Abendblatt-Podcasts „Von Mensch zu Mensch“. „Und das größte ist wahrscheinlich der Verlust der Intimsphäre.“

Rund um die Uhr sind im Haus von Kerstin Held in der Wesermarsch mehrere Pflege- und Assistenzkräfte parallel im Einsatz. „Superhelden“ nennt sie das Team liebevoll, eine Anspielung auf ihren eigenen Nachnamen und die Tatsache, dass für die gelernte Ergotherapeutin alle Pflegekräfte immer und überall Superhelden sind. Kerstin Held ist ihre Arbeitgeberin. Die Krankenkasse, die für Pflege und Therapien der Kinder aufkommen muss, stellt der vierfachen Pflegemutter den Betrag für alle Sachleistungen als „persönliches Budget“ zur Verfügung.

Zwei der Jungen sind Intensivkinder

Ein Familienunternehmen mit insgesamt 13 Mitarbeitenden ist so entstanden, und wenn Kerstin Held darüber erzählt, merkt man ihr an, wie beeindruckt sie selber davon ist. „Das ist eine große Verantwortung, aber am Ende der bessere Weg für alle. Dahinter steckt der Wunsch nach Beständigkeit und Verlässlichkeit für meine Kinder.“ Die vielen kurzfristigen Absagen und Ausfälle von Mitarbeitenden der Pflegedienste hatten so viel Unruhe in die Familie gebracht, dass Kerstin Held sich schließlich für einen anderen Weg entschloss.

Nun lebt sie ein Leben, das für wenige auch nur in Ansätzen vorstellbar ist. Zwei ihrer Kinder, Jonathan (4) und Richard (9), sind so genannte Intensivkinder, die 24 Stunden am Tag eine Pflegekraft an ihrer Seite haben müssen. Cora (17) ist Epileptikerin und Autistin und auf Assistenz angewiesen, wenn sie als flügge werdender Teenager am Abend auch mal zu McDonalds möchte, anstatt mit der Familie Abendbrot zu essen. Und dann ist da noch Maximilian (7), der mit dem Fetalen Alkoholsyndrom lebt – eine Behinderung, die entsteht, wenn Mütter in der Schwangerschaft häufig Alkohol trinken.

Im Bordell geboren worden

Die Diagnosen der Kinder erzählen eine Menge darüber, wie sie ins Leben gestartet sind. Cora ist als Drogenkind viel zu früh auf die Welt gekommen. Sie schlägt ums ich und beißt, wann immer sie vor etwas Angst hat oder wütend ist. Richard wurde in der Badewanne eines Bordells geboren – mit 2,4 Promille im Blut. Wegen seiner Lungenerkrankung braucht er permanent Sauerstoff und ist über einen 15 Meter langen Schlauch mit einem Sauerstofftank verbunden, der ihm Luft für vier Stunden gibt. Ohne ihn würde er nicht überleben. „Seine Lebenserwartung wurde auf zwei Jahre geschätzt. Jetzt ist er in der vierten Klasse“, sagt Kerstin Held.

Wenn sie über ihre Pflegekinder erzählt, ist ihre Stimme voller Stolz, voller Staunen, Bewunderung und Liebe. Jeden Tag laufen bei der 47-Jährigen unzählige Fäden zusammen. Sie koordiniert die Pflege, die Assistenz ihrer Kinder, dazu die ganze Logistik. In ihrer zu einem Lager umfunktionierten Garage lagern Windeln, Desinfektionsmittel, Sondennahrung und Absaugkatheter für mehrere Wochen, weil Pflegehilfsmittel nur einmal im Monat mit der Krankenkasse abgerechnet werden können.

Sabine Tesche und Iris Mydlach moderieren den Podcast

Foto: Podcast Von Mensch Zu Mensch / Hamburg

Kerstin Held weiß das nicht erst durch ihre Zeit als Pflegemama. Sie ist so aufgewachsen. Als Schwester eines Mädchens mit Spinaler Muskelatrophie (SMA), einer lebensverkürzenden Diagnose. „Silke hatte SMA, und es hieß, Silke wird nicht alt, und das unterscheidet mich glaube ich auch von einer normalen Geburtsfamilie“, sagt Kerstin Held.

Warum sie keine eigenen Kinder hat

„Ich kenne keine Zukunftsvisionen oder Verluste, dass man denkt, wir wollten doch jedes Jahr nach Mallorca fliegen, aber jetzt haben wir ein behindertes Kind und jetzt geht das nicht mehr. So bin ich groß geworden, wir konnten das nie.“

Oft werde sie gefragt, warum sie keine eigenen Kinder habe, aber dafür diese Pflegekinder mit der ganzen Verantwortung – die Antwort darauf ist unumwunden und genauso direkt und ehrlich wie das ganze Gespräch. „Ich brauche kein Eigentum, und ich habe nie so gedacht, Kinder gehören uns doch nicht“, sagt Kerstin Held im Podcast. „Wir haben einfach nur das Glück oder das Privileg, sie eine Zeit lang zu begleiten.“

Für die Gesellschaft ist sie schräg

Im Jahr 2017 – dem letzten Jahr, für das Daten vorliegen – waren in Deutschland rund 81.000 Kinder und Jugendliche in einer Pflegefamilie untergebracht. Wie viele dieser Kinder behindert sind, ob es überhaupt Familien gibt, die sich vorstellen können, ein Pflegekind mit Behinderung aufzunehmen, darüber gibt es keine Zahlen. Sie werden nicht erhoben. Kinder mit Behinderung kommen in der Vermittlung von Pflegekindern zudem gar nicht vor. Dabei hat laut den UN-Konventionen zu Kinderrechten und zu Behindertenrechten, die Deutschland 1992 und 2009 ratifiziert hat, jedes Kind das Recht auf eine Familie – auch, wenn es behindert oder chronisch krank ist.

Kerstin Held musste sich aktiv dafür einsetzen, behinderte Pflegekinder bei sich aufnehmen zu dürfen. Einfach war dieser Weg nicht. Als Vorstand des Bundesverbands behinderter Pflegekinder kämpft sie für die Rechte und mehr Sichtbarkeit von Familien wie ihrer eigenen. „Ich sage immer: Für meine Kinder ist es so, wie es gerade ist, perfekt. Für die Gesellschaft ist es schräg. Viele sagen: Das macht die wegen des Pflegegeldes und kriegt den Hals nicht voll. Oder: Was muss die denn kompensieren aus ihrer Kindheit?“ Kerstin Helds Reaktion darauf ist einfach und klar. „Respektiert das doch einfach. Verstehen muss es ja keiner.“

Der ganze Podcast unter www.abendblatt.de/podcast/von-mensch-zu-mensch