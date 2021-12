Hausnotrufsystem und warmes Essen für bedürftige Senioren

Antanas Abeciūnas bewohnt mit einem Welpen nahe der Kleinstadt Alytus im Süden Litauens eine heruntergekommene Holzhütte. Um diese betreten zu können, müssen sich Besucher bücken. Der Flur liegt im Dunkeln, gefolgt von einer Küche. Diese wird von einem rauchigen Steinofen dominiert. Da der 86-Jährige allein lebt, kreisen seine Gedanken viel um die Vergangenheit. Er erinnert sich an die anstrengende Arbeit auf unzähligen Baustellen im Dienst der sowjetischen Armee. Später arbeitete er als Maler und Stuckateur. Der alte Mann hat, obwohl geimpft, mit Mühe eine Corona-Infektion überstanden.

Er hadert damit, dass er nur eine geringe Rente bekommt, obwohl er ein Leben lang hart gearbeitet hat. Bis vor Kurzem war seine Hütte voller Löcher. Es gab keinen Boden. Die Wände sind noch immer schief, aber zum Glück pfeift der Wind nicht mehr durch die Fenster. Eine Gruppe Jugendlicher der Malteser hat seinen Garten aufgeräumt, Feuerholz gehackt, neue Fenster in die Hütte eingebaut, in zwei Räumen einen Fußboden verlegt.

Eine warme Mahlzeit und aufmunternde Worte

René Janeckiene (75) aus Simnas erblindete vor drei Jahren. Erste Kochversuche nach ihrer Erblindung endeten in einem Fiasko. So wird sie nun von den Maltesern mit Essen beliefert. Die Malteser holen sie so oft wie möglich zu kleinen Spaziergängen ab und begleiten sie zu kulturellen Veranstaltungen in die Nachbarstadt.

Die beiden Senioren sind zwei von 619 Empfängern von Essen auf Rädern und werden wie 2600 andere einsame Menschen von den litauischen Maltesern regelmäßig besucht. Mehr als 132.000 warme Mahlzeiten wurden im Jahr von den Maltesern verteilt. Für die Senioren sind eine warme Mahlzeit am Tag und ein paar aufmunternde Worte die Höhepunkte in einer meist einsamen und ereignislosen Woche.

Litauischer Samariter-Bund benötigt Hausnotrufgeräte

Aufgrund der extrem hohen Zahl an Covid-19-Fällen in Litauen werden Patienten mit altersbedingten Erkrankungen aus den Krankenhäusern entlassen. Das größte Problem dabei: Wer kümmert sich um die Pflegebedürftigen? Die Nachfrage nach häuslicher Pflege steigt, die der Litauische Samariter-Bund (LSB) Kaunas ehrenamtlich und hauptamtlich gewährleistet. So etwas wie eine Pflegeversicherung gibt es nicht. Die 78-jährige Angele Ladaite wird zehn Stunden täglich vom LSB betreut. Aus Deutschland hat sie ein gespendetes Pflegebett erhalten. Sie hat keine Verwandten.

Die alte Dame kann ohne Hilfe noch nicht einmal das Bett verlassen. Leider gibt es auch zu wenig Plätze in Pflegeeinrichtungen, um eine 24-Stunden-Pflege zu ermöglichen. So stellt Ladaites Pflegekraft, bevor sie geht, alles Notwendige in Reichweite der Rentnerin. „Mit einem Hausnotrufsystem gäbe es eine Zentrale, die 24 Stunden und sieben Tage die Woche erreichbar ist. Die Räume für eine Zentrale wurden schon vorbereitet und auch die ersten Schritte zur Umsetzung durchgeführt“, sagt Rasa Lukšaitytė vom LSB Kaunas. So wie der alten Dame möchte der LSB gern auch anderen armen Menschen ein Hausnotrufgerät zur Verfügung stellen. Die Installation ist jedoch nur möglich über Spenden.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Spenden für Arbeiter-Samariter-Bund, Haspa, IBAN: DE95 2005 0550 1217 1630 52, Stichwort: Kaunas

Spenden für Malteser, Haspa, IBAN DE33 2005 0550 1280 2163 99, Stichwort: Litauenhilfe