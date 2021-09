Wichtige Hilfen und engagierte Experten für getrennte Eltern

„Von vorne bis hinten macht es Spaß, für den ATB zu arbeiten“, sagt der Vorstandsvorsitzende Peter Genkel, der seit 20 Jahren tätig ist für den „Alleinerziehenden Treffpunkt und Beratung e.V.“. Christine Meier aus dem Beratungsteam ist dabei, weil die Arbeit so sinnvoll sei, Sozialpädagogin Hanne Homann begleitet gerne Kinder und Eltern während der schwierigen Situation einer Trennung. Die Zweite Vorstandsvorsitzende Monika Vespermann wurde auf den ATB aufmerksam durch einen Text über den Verein im Abendblatt.

Der ATB sei in Hamburg die einzige Fachberatungsstelle für Alleinerziehende und getrennte Eltern, die bei allen Aspekten zum Thema unter einem Dach helfen könne. „Wir sind ein kleiner Träger mit viel Gestaltungsspielraum, bieten den Ratsuchenden vernetzte, aufeinander aufbauende und sich ergänzende Hilfen an – immer mit dem besonderen Fokus auf die Kinder“, sagt Genkel. Ehrenamtlich engagieren sich außer dem Vorstand Anwälte, eine Finanzberaterin und eine ehemalige Familienrichterin als Mediatorin. Das ATB-Team sucht zurzeit dringend Verstärkung sowohl im ehrenamtlichen Vorstand als auch eine Psychologin oder einen Psychologen als neue Leitung für die Beratungsstelle, eine geteilte Stelle wäre denkbar.

Wichtig, dass Kinder gut durch die Trennung kommen

Hauptanliegen des Vereins ist, dass Kinder gut durch eine Trennung oder Scheidung kommen. „Wir sind da für getrennt lebende Mütter und Väter, Kinder, Jugendliche, Schwangere in Trennung, Stiefeltern, Patchwork-Familien, Großeltern und andere Bezugspersonen der Kinder“, sagt Christine Meier (48), „und wir helfen in rechtlichen, finanziellen und psychologischen Fragen.“ Der ATB ist ein freier Träger der Jugendhilfe und wird von der Sozialbehörde zuwendungsfinanziert. Jeder darf sich kostenlos an die Beratungsstelle wenden. Es gibt Information, Begleitung, Beratung Gruppen für Eltern und Kinder, Wo­chenend-Treffs und einen Secondhand-Kinderladen.

Meistens geht es bei den Beratungen um Frauen, die nicht wissen, wie es finanziell weitergehen soll. In der Coronazeit ist der alltägliche Druck auf Alleinerziehende gewachsen. „Es gab viele verzweifelte Anrufe von Müttern im Home­office oder von Müttern mit Hochrisiko, die sich – auch jetzt noch – nicht aus dem Haus trauen. Andere verloren ihren Job oder mussten selbstständige Tätigkeiten aufgeben. Viele bekamen lange kein ALG II, weil die Bearbeitung der Anträge nicht gut lief“, sagt Sozialpädagogin Meier. „Wir haben vom Abendblatt-Verein ja die beliebten 25-Euro-Einkaufsgutscheine bekommen, das hat vielen Müttern sehr geholfen.“

Austausch mit anderen Alleinerziehenden

Hanne Homann arbeitet mit Trennungskindern in verschiedenen Gruppen, spricht mit ihnen über Gefühle und ihre Wünsche an die Eltern. „Beim Klassiker-Wunsch ,Meine Eltern sollen wieder zusammenkommen‘ geht es dann auch ums Abschiednehmen, da manche Wünsche nicht erfüllbar sind“, sagt die 52-Jährige. Vorgelesene Geschichten gerade für die Kleineren helfen zu erkennen, wie sich das einzelne Kind fühlt, ob es wütend, traurig oder verunsichert ist, Schuldgefühle hat, vielleicht indirekt die Konflikte der Eltern schultern muss, wenn zum Beispiel der Vater das Kind auffordert: „Sag deiner Mutter, sie soll das nächste Mal pünktlich sein und dir deine Sachen ordentlich einpacken!“

Vorstand Peter Genkel ist überzeugt, dass noch viel mehr getan werden könnte bei der Beratung von Trennungsfamilien, denn es ergeben sich dabei immer neue Themen, bei denen Ratsuchende Hilfe benötigen, so zum Beispiel bei der Beurteilung der rechtlichen Lage gleichgeschlechtlicher Partnerschaften und Ehen mit Kindern. Wer sich vor oder während einer Trennung fragt: „Was muss ich jetzt machen?“, kann beim ATB Antworten bekommen und sich mit anderen getrennt lebenden Eltern austauschen.

Alleinerziehenden Treffpunkt und Beratung e. V., Güntherstraße 102, Tel. 250 11 84, E-Mail: kontakt@atb-hamburg.de, www.atb-hamburg.de