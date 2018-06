Liebe Leserinnen, liebe Leser

Anfang der Woche ging ich an einer Apotheke vorbei, die voller Stolz Bilder von ihren Mitarbeitern beim HSH Nordban Run ausstellte. Solche kleinen Aktionen erfüllen mich mit viel Freude, denn sie zeigen den Geist, der jedes Jahr bei diesem Lauf durch die Stadt weht.

Große und kleine Unternehmen, Erwachsene und Kinder machen mit. Rund 21.800 Menschen trafen sich am vergangenen Sonnabend in der HafenCity, um zugunsten von „Kinder helfen Kindern e. V.“ die vier Kilometer zu laufen. Es ging um Teamspirit und Gemeinsinn – genau das, was unseren Verein ausmacht. An dieser Stelle noch einmal ­vielen Dank an alle Teilnehmer!

Wenn Laufen nicht so Ihre Sache ist und Sie lieber mit Ihren Mitarbeitern oder Freunden mal in einem Boot sitzen und um die Wette paddeln möchten, kann ich Ihnen das Kiwanis-Drachenbootrennen am 25. August auf der Außenalster empfehlen (www.kiwanis-hh.de). Auch dieses geht zugunsten des Abendblatt-Vereins – und macht richtig Spaß, ich bin natürlich wieder als ­Anpeitscherin dabei.

Lieber gar keinen Sport? Auch okay, dann ist das Sebastian-Knauer-Konzert am 4. September vielleicht etwas für Sie. Infos dazu auf dieser Seite. Ich hoffe, wir sehen uns dort.

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.