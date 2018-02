Weltpremiere des ersten Sexualfilms in Hamburg

Hamburg. Als die heutigen Alt-68er noch Jung-68er waren, geschah in den Kinos etwas Unerhörtes beziehungsweise nie Gesehenes. Der deutsche Film machte sich frei, oder er versuchte es zumindest. Vor 50 Jahren, am 1. Februar 1968, kam Oswalt Kolles erster Film, "Das Wunder der Liebe", auf die Leinwand und war dort ebenso umstritten wie erfolgreich. Weltpremiere hatte der Film im Hamburger Passage-Kino.

Oswalt Kolle, Wegbereiter der sexuellen Aufklärung

"Das Wunder der Liebe" zeigt zunächst – etwas hüftsteif – eine Fachdiskussion zwischen Kolle, dem Psychologen Wolfgang Hochheimer und dem Sexualforscher Hans Giese. Anhand zweier Fälle erörtern sie sexuelle Schwierigkeiten eines jung verheirateten und eines schon sieben Jahre verheirateten Paares. Spielszenen illustrieren die Thematik. Sie werden immer wieder von Kommentaren unterbrochen, die auf die Folgen mangelnder Aufklärung hinweisen.

Kolle war Journalist

In den Medien schlugen die Wellen hoch. War das Aufklärung, ein Sexfilm, oder gar Pornografie? Während man in der DDR relativ zwanglos mit dem Thema Nacktheit umging, hatten viele Diskussionsteilnehmer im deutschen Westen bei diesem Thema reichlich Schaum vor dem Mund. Sie zeigten ganz nebenbei oft auch eine Humorlosigkeit, die zum Vorurteil des Auslands gegenüber den Deutschen beigetragen hat.

Oswalt Kolle, Sohn des Kieler Psychiaters Kurt Kolle, arbeitete als Journalist für die Bauer Verlagsgruppe. Mit der Aufklärung fand er "sein" Thema. "Was dringend überfällig war, das wurde mir immer deutlicher, war eine neue Moral. Fenster auf und weg mit dem verlogenen Mief!", notierte er in seiner Autobiografie "Ich bin so frei".

Kolle, der kurz vorher eine Affäre mit Romy Schneider hatte, schrieb 1962 für die "Quick" die Serie "Dein Kind, das unbekannte Wesen". Darin kamen zum ersten Mal in einer Zeitschrift die Worte Vagina und Penis vor. Der damalige CSU-Bundesfamilienmister Franz-Josef Wuermeling drohte mit einer Indizierung der Zeitschrift, sollte man dort noch einmal so "schmutzige Worte" benutzen. Entnervt wechselte Kolle zur "Neuen Revue" und schrieb dort die Serie "Dein Mann, das unbekannte Wesen". Die Rechtsabteilung des Bauer Verlags hatte sie aus Sorge wegen Ärgers mit dem Staatsanwalt, der Bundesprüfstelle und den Kirchen heftig zensiert. Es folgte die Serie "Deine Frau, das unbekannte Wesen". In der Redaktion stapelten sich die Briefe empörter Leser. Aber die Auflage stieg. Auch die Bücher zur Serie erzielten Millionenauflagen.

Der Regisseur hatte zuvor schon einen Skandal ausgelöst

Kolle schrieb eine vierte Serie: "Das Wunder der Liebe". 15 Wissenschaftler bestätigten in einem Gutachten deren Qualität. Aber konservativ-katholisch geführte Firmen zogen ihre Anzeigen aus der "Neuen Revue" zurück, Arztpraxen nahmen sie aus den Wartezimmern. Eine Geschichte in der "Bild" erwies sich wie ein Ritterschlag – obwohl sie wahrscheinlich nicht so gemeint war: "Jetzt liegt in jedem deutschen Ehebett ein Dritter: Oswalt Kolle", stand da. Der wiederum zitiert seinen damaligen Chefredakteur Ewald Struwe mit den Worten: "Ich verstehe überhaupt nicht, was die Leute mit dem Zärtlichkeitsscheiß von Oswalt wollen. Bei mir zu Hause geht das immer ruck, zuck."

Die Idee, einen Film über das Thema zu machen, stammte vom Berliner Produzenten Gero Wecker. Schon ein Jahr zuvor hatte die Bundesregierung einen Aufklärungsfilm in Auftrag gegeben, der im Kino sehr erfolgreich war: "Helga". Darin wird unter anderem eine akribisch gefilmte Geburt gezeigt, bei deren Anblick zahlreiche männliche Kinozuschauer in Ohnmacht gefallen sein sollen. Wecker hatte ein Faible für Filme, in denen nackte Haut zu sehen war. So brachte er in Deutschland den schwedischen "Sie tanzte nur einen Sommer" in die Kinos – damals ein Skandalerfolg dank einer heute völlig harmlos wirkenden Nacktszene von Hauptdarstellerin Ulla Jacobsson. Selbst produzierte Wecker dann 1956 "Liane, das Mädchen aus dem Urwald", in dem die 17-jährige Marion Michael ihre Haut zu Markte trug.

Schwarz-weiße Szenen

Als Regisseur für "Das Wunder der Liebe" einigten sich die Beteiligten auf Franz Josef Gottlieb, der unter anderem "Die Försterchristl" und die Serie "Unser Charly" inszenierte. Die Spielszenen in "Das Wunder der Liebe" wurden in Schwarz-Weiß gedreht, "damit sie nicht so aufreizend daherkamen". Der Komponist Martin Böttcher ("Winnetou") schrieb eine Filmmusik, aber Sexualforscher Hans Giese riet ab: "50 Geigen unter dem Orgasmus? Da fangen die Männer im Saal an zu onanieren. Das geht nicht." Als der Film bei der Bundesprüfstelle eingereicht wurde, soll einer der Prüfer gesagt haben: "Sie wollen die ganze Welt auf den Kopf stellen. Jetzt soll sogar die Frau oben liegen!" Er wurde ab 18 Jahren freigegeben. Damit der Filmtitel nicht zu lustbetont wirkte, bekam er den pseudowissenschaftlichen Zusatz "Sexualität in der Ehe".

Der Chef der Verleihfirma sprach von "Schweinefilm"

In seiner Autobiografie erinnert sich Kolle auch an den Tag der Premiere. Vorgefeiert wurde im Hotel Vier Jahreszeiten. Von dort nahm ihn der Verleihchef der Interfilm mit zum Kino. Auf der Fahrt dorthin sagte er zu ihm: "Ich bin schon lange im Filmgeschäft, aber ich habe mir nie vorstellen können, dass wir mal eine große Premiere mit einem Schweinefilm haben werden." Dabei waren sie nur wenige Kilometer von der Reeperbahn entfernt ...

Dass Gottliebs Film die Kritiker nicht begeisterte, war keine Überraschung. Rolf Thissen zitiert in seinem Buch "Sex verklärt. Der deutsche Aufklärungsfilm" aus der "Süddeutschen Zeitung": "Schlimmer ist, dass Kolles Aufklärung nur funktioniert, wenn sie unter totalem Ausschluss der Welt stattfindet. Seine Paare verhandeln ihre Liebesdinge und -probleme wie in einem Aquarium eingesperrt, dessen Scheiben dann auch noch aus Milchglas sind".

Und das Publikum? Sechs Millionen Zuschauer sahen den Film – ein Kassenrekord 1968. Noch im selben Jahr kam eine Fortsetzung ins Kino. Diesen Film sahen immerhin drei Millionen Zuschauer. Kolle und das Thema Sexualität waren bundesrepublikanisches Tagesgespräch.

Im Oktober 1968 verabschiedete die Kultusministerkonferenz die "Empfehlungen zur geschlechtlichen Erziehung in der Schule". Der erste Sexualkunde-Atlas stand den Schulen erst ein Jahr später zur Verfügung. In der DDR gab es schon seit 1947 Sexualkundeunterricht, allerdings hieß er dort "Fortpflanzung".

"Aufkärer der Nation"

Oswalt Kolle avancierte zum "Aufklärer der Nation". Der Produzent konnte den Film noch in zahlreiche andere Länder verkaufen. Weltweit sahen mehr als 140 Millionen Zuschauer diese Filme. Die Erfolge riefen Nachfolger auf den Plan, von denen viele weniger seriöse Absichten hatten. In den 70er-Jahren brach eine Welle von Pseudo-Aufklärungs-, Sex- und quasi pornografischen Filmen über die Bundesrepublik herein. Die "Schulmädchen-Report"-Reihe und absurde Titel wie "Liebesgrüße aus der Lederhose" sprechen für sich. Kolle hat insgesamt acht Filme gedreht, die heute in einer DVD-Box ("Sein Lebenswerk") zu haben sind. Und durchgelüftet hat der Mann, der 2010 im Alter von 81 Jahren starb, in Deutschland damit auch.

